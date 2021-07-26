BAĞCILAR'DA SİLAHLI SALDIRIDA BİR KİŞİ ÖLDÜ BİR KİŞİ YARALANDI
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BAĞCILAR'DA SİLAHLI SALDIRIDA BİR KİŞİ ÖLDÜ BİR KİŞİ YARALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BAĞCILAR 100. Yıl Mahallesi'nde motosikletli yüzleri kar maskeli saldırganlar 2 kişiyi silahla yaraladı.

BAĞCILAR 100. Yıl Mahallesi'nde motosikletli yüzleri kar maskeli saldırganlar 2 kişiyi silahla yaraladı. Saldırıda ağır yaralanan Vedat Özdemir hayatını kaybetti. Polis kaçan saldırganları arıyor.

Olay, dün saat 21.00 sıralarında Bağcılar 100. Yıl Mahallesi Fetih Caddesi yaya kaldırımında meydana geldi. Edinilen bilgiye, motosikletle gelen yüzleri kar maskeli ve silahlı 2 şüpheli, husumetli oldukları Vedat Özdemir ve Selçuk M.?ye defalarca ateş etti. Vedat Özdemir ve Selçuk M. saldırıda yaralanarak yere düştü. Saldırganlar motosiklete ara sokaklara kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, olayın gerçekleştiği alanda incelemeler yaparken yaralılar da ambulansla hastaneye kaldırıldı. Saldırıda ağır yaralanan Vedat Özdemir hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Selçuk M.?nin tedavisi devam ederken polis, olayı gerçekleştiren kar maskeli saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

BAĞCILAR'DA SİLAHLI SALDIRIDA BİR KİŞİ ÖLDÜ BİR KİŞİ YARALANDI
BAĞCILAR'DA SİLAHLI SALDIRIDA BİR KİŞİ ÖLDÜ BİR KİŞİ YARALANDI
BAĞCILAR'DA SİLAHLI SALDIRIDA BİR KİŞİ ÖLDÜ BİR KİŞİ YARALANDI
BAĞCILAR'DA SİLAHLI SALDIRIDA BİR KİŞİ ÖLDÜ BİR KİŞİ YARALANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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BAĞCILAR'DA SİLAHLI SALDIRIDA BİR KİŞİ ÖLDÜ BİR KİŞİ YARALANDI - Haberler
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