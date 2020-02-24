Bağcılar'da şehir medeniyetinin önemi anlatıldı

24.02.2020 13:42 | Son Güncelleme: 24.02.2020 13:44

Bağcılar Belediyesi, Balkanlara Vefa Derneği ile Hoca Ahmed Yesevi İlim ve İrfan Vakfı tarafından "Türkistan'dan Balkanlar'a uzanan şehir medeniyetimiz ve insanımız" konulu panel düzenlendi. Bağcılar Belediyesi Mehmet Akif Ersoy Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleşen programa Kırklareli Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ertuğrul Karakuş konuk olarak katıldı.

Turkuaz rengini Osmanlı'da kendini gösterdi

Seminerde, Fatih Sultan Mehmet'in "Asıl marifet bir şehir kurmak, şehir imar etmekle birlikte; o şehirde yaşayanların kalbini kazanmak, onları mutlu etmektir" anlamına gelen "Hüner bir şehri bünyad etmektir; Reaya kalbin abad etmektir" sözünü hazırlatan Karakuş, şehirlerimizin medeniyeti ve bu medeniyet gelişiminin insanımıza etkisini dile getirdi. Şehir medeniyetinde "Turkuaz" renginin önemine değinen Karakuş, "Osmanlı'da da turkuaz rengi bütün camilerde, kervansaraylarda, hamamlar hatta evlerde de kentini gösterdi" dedi.

"Şehir medeniyeti kimliktir" diyerek, Balkanlar'da, Anadolu'da, Türkistan'da bulunan tarihi hamamlar, kervansaraylar, imarethaneler, camilerin korunması gerektiğini söyleyen Karakuş, "Bu eserlerin kaybolması bizi biz yapan kimliğimizin de yok olacağının işaretidir" diye konuştu.

Programın son kısmında Karakuş, kendisine yöneltilen soruları cevaplandırdı.

Kaynak: Bültenler