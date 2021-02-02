Bağcılar'da otomobil geçtiği sırada yol çöktü
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Bağcılar'da otomobil geçtiği sırada yol çöktü

02.02.2021 08:03 | Son Güncelleme: 02.02.2021 08:10
Bağcılar'da otomobil geçtiği sırada yol çöktü

BAĞCILAR'da bir sokakta otomobil geçtiği sırada yolda çökme meydana geldi.

BAĞCILAR'da bir sokakta otomobil geçtiği sırada yolda çökme meydana geldi. Otomobilin ön tekerlerinden biri, yarım metre derinliğindeki çukura düştü.

Olay, saat 06.30 sıralarında Demirkapı Mahallesi 1649. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre işinden evine dönen Cafer T. yönetimindeki 35 ELH 04 plakalı otomobil, sokakta seyir halindeyken yol çöktü. Çöken yolda yarım metre derinliğinde çukur açıldı. Otomobilin ön sağ tekeri çukurun içine düştü. Araç sahibinin ihbar vermesiyle olay yerine polis ve belediye ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çökmenin meydana geldiği sokağı trafiğe kapattı. Belediye ekipleri ön tekeri çukura düşen aracı çıkarmak için çalışma başlattı. Aracın çöken yoldan çıkarılmasının ardından sokak trafiğe açıldı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

"TAM DOLGU YAPMAMIŞLAR HERHALDE"

Otomobil sahibi Cafer T., "Yoldan geçerken burası düzdü. Tam dolgu yapamamışlar herhalde. Yağmur suları demek ki dökülen kumun altında oyuk oluşturdu. Bende üstünden geçerken, üsteki tabaka çöktü. Arabada çökerek şasenin üzerinde durdu. Gece çalışıyorum. İşten geliyorum. Belediye ekiplerine haber verdim. Göndereceklerini söylediler. Trafik polisi geldi rapor tuttu. Bekliyorum" dedi.


- İstanbul
Bağcılar'da otomobil geçtiği sırada yol çöktü
Bağcılar'da otomobil geçtiği sırada yol çöktü
Bağcılar'da otomobil geçtiği sırada yol çöktü
Bağcılar'da otomobil geçtiği sırada yol çöktü
Bağcılar'da otomobil geçtiği sırada yol çöktü
Bağcılar'da otomobil geçtiği sırada yol çöktü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat SOLAK

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