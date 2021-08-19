BAĞCILAR'DA KURUMASI İÇİN ASILAN KADIN İÇ ÇAMAŞIRLARINI ÇALDI
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BAĞCILAR'DA KURUMASI İÇİN ASILAN KADIN İÇ ÇAMAŞIRLARINI ÇALDI

BAĞCILAR'DA KURUMASI İÇİN ASILAN KADIN İÇ ÇAMAŞIRLARINI ÇALDI
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BAĞCILAR'da bir kişi sokakta kuruması için asılmış olan çamaşırların arasından kadın iç çamaşırlarını seçerek çaldı.

BAĞCILAR'da bir kişi sokakta kuruması için asılmış olan çamaşırların arasından kadın iç çamaşırlarını seçerek çaldı.

Olay Bağcılar Kirazlı Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta kaldırımda sağa sola bakarak yürüyen bir kişi, yıkandıktan sonra kuruması için evin önüne asılmış olan çamaşırların yanına gitti. Çamaşırları bir süre inceleyen kişi, kadın iç çamaşırlarından bazılarını alıp cebine soktu. Bu kişi daha sonra geldiği yöne doğru gitti. O sırada sokak sakinlerinden biri adamın garip davranışlarından şüphelendiği için güvenlik kamerası kayıtlarını kontrol edince sıra dışı hırsızlık ortaya çıktı.

BAĞCILAR'DA KURUMASI İÇİN ASILAN KADIN İÇ ÇAMAŞIRLARINI ÇALDI
BAĞCILAR'DA KURUMASI İÇİN ASILAN KADIN İÇ ÇAMAŞIRLARINI ÇALDI
BAĞCILAR'DA KURUMASI İÇİN ASILAN KADIN İÇ ÇAMAŞIRLARINI ÇALDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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