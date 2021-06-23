Bağcılar'da kitap okuma yarışması ödülleri sahiplerini buldu
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Bağcılar'da kitap okuma yarışması ödülleri sahiplerini buldu

Bağcılar'da kitap okuma yarışması ödülleri sahiplerini buldu
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BAĞCILAR Akşemsettin Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen, Gençlik ve Aile Kitap Buluşması Kitap Okuma Yarışması ödülleri sahiplerini buldu.

BAĞCILAR Akşemsettin Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen, Gençlik ve Aile Kitap Buluşması Kitap Okuma Yarışması ödülleri sahiplerini buldu. 

Akşemsettin Anadolu Lisesi bahçesinde düzenlenen ödül törenine Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, AK Parti İlçe Başkanı Rüstem Tüysüz, öğrenciler ve veliler katıldı.  Yarışmaya katılan lise öğrencileri Cengiz Aytmatov'un Beyaz Gemi, ortaokul öğrencileri ise Eleanor Coerr'in Sadako ve Kağıttan Bin Turna Kuşu kitaplarını okudu. Okunan kitaplarla ilgili yapılan sınav sonucunda dereceye giren öğrenciler belli oldu. Derece alan öğrenciler mutlu ve gururlu olduklarını dile getirdi. 

"BU KİTABI OKUDUĞUM İÇİN DE ÇOK MUTLUYUM"

Lise kategorisinde birinci olan Ebrar Karagöz, "Bu yarışmayı düzenleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Çünkü çok zorlu bir dönemden geçiyoruz. Psikolojik olarak da zor bir dönem, kovid var, evlerden çıkamıyoruz. Kitap okuyarak kendimi daha çok geliştirdiğimi düşünüyorum. Bu kitabı okuduğum için de çok mutluyum. Bana çok şey kattığını düşünüyorum. Birinci olduğumu duyunca biraz şaşırdım. Çünkü beklemiyordum. Bazı sorularda şüphelerim vardı. Ama birinci oldum. Çok mutlu ve gururluyum" dedi.Ortaokul kategorisinde birinci olan Ela Zeynep Sarıkaya ise, "Kitabı defalarca okudum. Önemli yerleri not çıkardım. Kendime sorular hazırladım. Annem çok yardımcı oldu. Ona çok teşekkür ederim. Destek olan öğretmenlerime, arkadaşlarıma teşekkür ederim. Sorulardan bazıları zorladı. Bazıları kolaydı. Birinci olduğum için çok mutluyum" diye konuştu.

Bağcılar'da kitap okuma yarışması ödülleri sahiplerini buldu
Bağcılar'da kitap okuma yarışması ödülleri sahiplerini buldu
Bağcılar'da kitap okuma yarışması ödülleri sahiplerini buldu
Bağcılar'da kitap okuma yarışması ödülleri sahiplerini buldu
Bağcılar'da kitap okuma yarışması ödülleri sahiplerini buldu
Bağcılar'da kitap okuma yarışması ödülleri sahiplerini buldu
Bağcılar'da kitap okuma yarışması ödülleri sahiplerini buldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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