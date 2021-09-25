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Bağcılar'da gençler Sagopa Kajmer, Canbay&Wolker konseriyle coştu

İhlas Haber Ajansı / Furkan Tan - Haberler | Genel

Bağcılar'da gençler Sagopa Kajmer, Canbay&Wolker konseriyle coştu Bağcılar'da gençler, rap müziğin ünlü isimleri Sagopa Kajmer ile Canbay &Wolker'in konserinde doyasıya eğlendi.

BAĞCILAR, İSTANBUL (İHA) - Bağcılar'da gençler Sagopa Kajmer, Canbay&Wolker konseriyle coştu

İSTANBUL - Bağcılar'da gençler, rap müziğin ünlü isimleri Sagopa Kajmer ile Canbay &Wolker'in konserinde doyasıya eğlendi.

Bağcılar'dan çıkan ve yaptıkları müzik çalışmalarıyla rap müziğinde büyük bir hayran kitlesine ulaşan Vahap Canbay (Canbay) ve Umut Bolat(Wolker) ve usta rapçı Sagopa Kajmer, 15 Temmuz Demokrasi Milli İrade Meydanı'nda konser verdi. Rap müziğe ilgi duyan gençler, konsere katılım göstererek, meydanı doldurdu. Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı da sahneye çıkarak sanatçılara çiçek hediye etti.

Öte yandan konseri izlemek için ön sıralarda bulunan genç bir kız kalabalıktan bunalarak baygınlık geçirdi. Genç kıza ilk müdahale çevredekiler tarafından yapıldı. Baygınlık geçiren genç kız sağlık ekipleri tarafından tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Bağcılar'da gençler Sagopa Kajmer, Canbay&Wolker konseriyle coştu

Bağcılar'da gençler Sagopa Kajmer, Canbay&Wolker konseriyle coştu

Bağcılar'da gençler Sagopa Kajmer, Canbay&Wolker konseriyle coştu

Bağcılar'da gençler Sagopa Kajmer, Canbay&Wolker konseriyle coştu

Bağcılar'da gençler Sagopa Kajmer, Canbay&Wolker konseriyle coştu

Bağcılar'da gençler Sagopa Kajmer, Canbay&Wolker konseriyle coştu

Bağcılar'da gençler Sagopa Kajmer, Canbay&Wolker konseriyle coştu
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Haber: Bağcılar'da gençler Sagopa Kajmer, Canbay&Wolker konseriyle coştu - Haberler
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