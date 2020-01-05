Bağcılar'da daha önce 2 kişinin öldüğü iş yerinde yine yangın çıktı
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Bağcılar'da daha önce 2 kişinin öldüğü iş yerinde yine yangın çıktı

BAĞCILAR'da 7 yıl önce 2 kişinin hayatını kaybettiği iş yerinde yine yangın çıktı.

05.01.2020 13:37 | Son Güncelleme: 05.01.2020 13:37
Bağcılar'da daha önce 2 kişinin öldüğü iş yerinde yine yangın çıktı
BAĞCILAR'da 7 yıl önce 2 kişinin hayatını kaybettiği iş yerinde yine yangın çıktı. ekipleri  yangını büyümeden kontrol altına alarak söndürdü.

, Barbaros Mahallesi 173. Sokak'taki halı imalatı yapılan iş yerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İş yerinden çıkan yoğun dumanları görenler itfaiyeye verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yoğun dumanın tahliyesi için iş yerinin camlarını kırdı. Dumanın bir kısmının tahliye edilmesinin ardından iş yerine giren itfaiye ekipleri yangını söndürdü.Aynı iş yerinde daha önce de yangın çıkmıştı.  Geçmişte yatak ve baza imalatı yapan iş yerinde 26 Temmuz 2013'de çıkan yangında,  içeride mahsur kalan iki işçi hayatını kaybetmişti. 


- İstanbul
Kaynak: DHA
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