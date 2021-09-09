Bağcılar'da çatıdan düşen parçalardan son anda kurtuldu
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Bağcılar'da çatıdan düşen parçalardan son anda kurtuldu

Bağcılar'da çatıdan düşen parçalardan son anda kurtuldu
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BAĞCILAR'da, 3 katlı apartmanın çatısından kopan sıva parçaları yola düştü.

BAĞCILAR'da, 3 katlı apartmanın çatısından kopan sıva parçaları yola düştü. Sokakta yürüyen kişinin parçalardan son anda kurtulduğu anlar kameralara yansıdı.

Olay geçtiğimiz salı Bağcılar'da meydana geldi. Sokakta bulunan 3 katlı apartmanın çatısından henüz bilinmeyen nedenden dolayı sıva parçaları düştü. O sırada yoldan geçen bir kişi, düşen parçaların altında kalmaktan son anda kurtuldu. Aynı sokaktan saniyeler önce de bir minibüsün geçtiği, geçtikten sonra parçaların düştüğü görüldü. Binanın çatısından düşen sıva parçalarından yoldan geçen bir kişinin son anda kurtulduğu anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. 

"CANINDAN OLABİLİRDİ"

Minibüs sahibi Murat Sarıali, "Bizim bir kazalı motorumuz vardı. Onu kendi minibüsümüzle tamirhaneye getirdik. İndirdikten sonra biz dükkana girdik. Kardeşimi minibüsle yolladım. Sonra dışarıdan ses geldi. Dışarıya çıktığımızda, baktık ki sıvalar düşmüş. Ondan önce bir kişi yürüyor, bir saniye daha önde gelse ya da bir adım fazla atsa onun üstüne düşüyordu. Canından olabilirdi. Verilmiş sadakası varmış. On saniye önce olsaydı benim minibüsün üstüne düşecekti" dedi.

- İstanbul
Bağcılar'da çatıdan düşen parçalardan son anda kurtuldu
Bağcılar'da çatıdan düşen parçalardan son anda kurtuldu
Bağcılar'da çatıdan düşen parçalardan son anda kurtuldu
Bağcılar'da çatıdan düşen parçalardan son anda kurtuldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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