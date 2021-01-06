Bağcılar'da bir kişi sokak ortasında kurşun yağmuruna tutuldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ
Advertisement

Bağcılar'da bir kişi sokak ortasında kurşun yağmuruna tutuldu

06.01.2021 22:03 | Son Güncelleme: 06.01.2021 22:29

İstanbul Bağcılar'da 26 yaşındaki Hüseyin Demir, arkasından gelen kimliği belirsiz bir kişi tarafından kurşun yağmuruna tutuldu. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Demir, kaldırıldığı hastaneden yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Bağcılar'daki olay, akşam saatlerinde Göztepe Mahallesi Velioğlu Caddesi'nde yaşandı. İddiaya göre, kaldırımda yürüyen Hüseyin Demir (26)'e, arkasından gelen kimliği belirsiz bir kişi tarafından kurşun yağmuruna tutuldu.

KANLAR İÇİNDE YERE YIĞILDI

Demir, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Cadde üzerinde bulunan bir tekel bayisine kendini atan Hüseyin Demir kanlar içinde yere yığıldı. Yaralı, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla özle bir hastaneye kaldırıldı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Hüseyin Demir hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Göztepe Mahalle Muhtarı Mehmet Küpçük, "Hüseyin Demir adında bir kişi burada öldü. Muhtemelen alacak verecek meselesi yüzünden oldu. Burada tekel bayi önünde sıktılar 5 kurşun isabet etti. Kendini can havliyle tekel bayisine sığındı. Kurşun sıkan kişiler kaçtı. Yaralı hastaneye kaldırıldı, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti" dedi.

Polis ekipleri, silahlı saldırıyı gerçekleştiren ve kaçan kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

Bağcılar'da bir kişi sokak ortasında kurşun yağmuruna tutuldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Akif Ersoy Yaşar Güler Fikri Sağlar Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Oğuzhan Koç Demet Özdemir Meghan Markle
Spor Arda Turan Metin Oktay Güven Yalçın Sergen Yalçın Omar Elabdellaoui
Tüm Haberler Ocak Bursa Çocuk Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bağcılar'da bir kişi sokak ortasında kurşun yağmuruna tutuldu - Haberler 3. Sayfa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.1.2021 22:29:31. #1.14#
title