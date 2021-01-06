Bağcılar'da bir kişi sokak ortasında kurşun yağmuruna tutuldu

İstanbul Bağcılar'da 26 yaşındaki Hüseyin Demir, arkasından gelen kimliği belirsiz bir kişi tarafından kurşun yağmuruna tutuldu. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Demir, kaldırıldığı hastaneden yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Bağcılar'daki olay, akşam saatlerinde Göztepe Mahallesi Velioğlu Caddesi'nde yaşandı. İddiaya göre, kaldırımda yürüyen Hüseyin Demir (26)'e, arkasından gelen kimliği belirsiz bir kişi tarafından kurşun yağmuruna tutuldu.

KANLAR İÇİNDE YERE YIĞILDI

Demir, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Cadde üzerinde bulunan bir tekel bayisine kendini atan Hüseyin Demir kanlar içinde yere yığıldı. Yaralı, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla özle bir hastaneye kaldırıldı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Hüseyin Demir hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Göztepe Mahalle Muhtarı Mehmet Küpçük, "Hüseyin Demir adında bir kişi burada öldü. Muhtemelen alacak verecek meselesi yüzünden oldu. Burada tekel bayi önünde sıktılar 5 kurşun isabet etti. Kendini can havliyle tekel bayisine sığındı. Kurşun sıkan kişiler kaçtı. Yaralı hastaneye kaldırıldı, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti" dedi.

Polis ekipleri, silahlı saldırıyı gerçekleştiren ve kaçan kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı