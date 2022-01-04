Bağcılar'da ayakkabı hırsızı cami cemaatini bezdirdi

Bağcılar Fevzi Çakmak Mahallesi'nde namaz vakitlerinde camiye giren bir şüpheli, cami cemaatinin farz namazı kılarken ön saflara doğru ilerlediği sırada ayakkabılıktan seçerek aldığı ayakkabıları çalıp kaçıyor. Uzun süredir camiye dadandığı öğrenilen hırsız cemaati de bezdirdi. Bazı vatandaşların bir çiftten fazla ayakkabısı namaz kıldığı sırada çalındı. Hırsız, ayakkabıları çaldığı anlardan birisinde caminin güvenlik kameralarına yakalandı.

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