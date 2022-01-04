Bağcılar'da, Aliya İzzetbegoviç Sosyal Tesisleri hizmete açıldı

BAĞCILAR, İSTANBUL (AA) - Bağcılar Belediyesi, hizmete sunduğu Aliya İzzetbegoviç Sosyal Tesislerinde, Türk mutfağının seçkin lezzetlerini kaliteli ve hesaplı olarak ilçe sakinleriyle buluşturdu.

Bağcılar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, vatandaşlara yönelik hizmet yelpazesine bir yenisi daha eklendi. Güneşli Mahallesi'nde bulunan Aliya İzzetbegoviç Parkı içindeki bina, sosyal hizmet tesisi olarak hayata geçirildi. Merkezi konumda yer alan, rahatlığın ve konforun ön planda tutulduğu mekan, yeni buluşma mekanı olmaya aday.

Nezih bir ortamda, kaliteli ve zengin menüsüyle ilçe halkının damak tadına hitap eden sosyal tesis, Türk mutfağının seçkin lezzetlerini sunuyor. Kahvaltıdan çorbaya, et yemeklerinden tatlıya kadar zengin lezzet çeşitlerinin yer aldığı tesis, fiyatlarıyla da ziyaretçileri memnun ediyor.

Renkli ve modern bir biçimde dekore edilen binada, hijyen kurallarına da dikkat ediliyor. Her masada dezenfektan aparatı ve QR kodlu menü sistemi bulunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, yeni mekanın kalitesiyle öne çıktığını belirterek, "Tesisimiz gelir elde etmek amaçlı değil. Hemşehrilerimiz aileleriyle ve sevdikleriyle burada keyifli zaman geçirebilecek. Çocuklu aileler için de oyun alanları bulunuyor. İlçemize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

100 kişi kapasiteli tesis, haftanın her günü, 07.00-23.00 saatleri arası hizmet veriyor.

AA / Zeynep Rakipoğlu - Son Dakika Haberleri

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