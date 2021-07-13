Bağcılar'da alacak verecek cinayeti: 2 ölü, 1 ağır yaralı
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Bağcılar'da alacak verecek cinayeti: 2 ölü, 1 ağır yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bağcılar'da alacak verecek cinayeti: 2 ölü, 1 ağır yaralı Restoran sahibi kardeşlerden birini çekiçle, birini tabancayla öldürdü Katil öldürdüğü ve yaraladığı şahısların ellerini bağlayıp, halıya sardı Bağcılar'da alacak verecek meselesi yüzünden tekstil atölyesi sahibi, atölyeye çağırdığı...

Bağcılar'da alacak verecek cinayeti: 2 ölü, 1 ağır yaralı

Restoran sahibi kardeşlerden birini çekiçle, birini tabancayla öldürdü

Katil öldürdüğü ve yaraladığı şahısların ellerini bağlayıp, halıya sardı

İSTANBUL - Bağcılar'da alacak verecek meselesi yüzünden tekstil atölyesi sahibi, atölyeye çağırdığı restoran sahibi kardeşlerden birini çekiçle, diğerini de tabancayla vurarak öldürürken, arkadaşlarını ise çekiçle ağır yaraladı. Öldürdüğü şahısların ellerini bağlayıp halıya saran cani, kaçarak kayıplara karıştı.

Olay, öğle saatlerinde Bağcılar'da yaşandı. İddiaya göre, bir binanın alt katında restoran işleten Osman T., Mehmet T. kardeşler ile binanın üst katında tekstil atölyesi işleten kimliği belirsiz şahıs arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Bir süre sonra iflas eden tekstil atölyesi sahibi, atölyeye gelerek restoran işleten kardeşleri teker teker yukarıya çağırmaya başladı.

Restoran sahibi kardeşlerden birini çekiçle, birini tabancayla öldürdü

Kimliği belirsiz tekstil atölyesi işleten şahıs, alacak verecek meselesini konuşmak için restoran işleten Osman T.'yi atölyeye çağırdı. Burada tekstil atölyesi sahibi, Osman T.'yi çekiçle vurarak öldürdü. Cani, Osman T.'nin ellerini bağlayıp, başına poşet geçirdikten sonra halıya sararak, bu defa kardeşlerden Mehmet T.'yi çağırdı. Mehmet T., tekstil atölyesinin sahibinin çekiçle saldırması üzerine kaçmaya çalıştı. Tekstil atölyesi sahibi yanında getirdiği tabancayı çıkartarak Mehmet T.'yi de vurarak öldürdü.

Cani, öldürülen kardeşlerin arkadaşını ağır yaraladı

Mehmet T.'yi de öldüren tekstil atölyesi sahibi, bu defa da Volkan Ç.'yi çağırdı. Atölyeye çıkan Volkan Ç.'ye de cani, çekiçle saldırdı. Bunun üzerine pencereye çıkan Volkan Ç., çevreye bağırarak polisi aramalarını istedi. Tekstil atölyesi sahibi, Volkan Ç.'yi de tabancayla vurarak olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlatırken, sağlık ekipleri ise yaralı Volkan Ç.'yi hastaneye kaldırdı. Atölyede inceleme yapan polis öldürülen kardeşleri elleri bağlı, kafasına poşet geçirilip halıya sarılı bir şekilde buldu. Polis ekipleri kaçan şüpheli şahsı yakalamak için geniş çaplı araştırma başlattı.

Bağcılar'da alacak verecek cinayeti: 2 ölü, 1 ağır yaralı
Bağcılar'da alacak verecek cinayeti: 2 ölü, 1 ağır yaralı
Bağcılar'da alacak verecek cinayeti: 2 ölü, 1 ağır yaralı
Bağcılar'da alacak verecek cinayeti: 2 ölü, 1 ağır yaralı
Bağcılar'da alacak verecek cinayeti: 2 ölü, 1 ağır yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Volkan Kayalar

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