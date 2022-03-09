Bağcılar'da 4 dilde "Savaşa Dur De" çağrısı

BAĞCILAR, İSTANBUL (İHA) - Bağcılar Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde üzerinde Türkçe, İngilizce, Rusça ve Ukraynaca "Kadınlar ve çocuklar ölmesin. Savaşa dur de" yazılı not bulunan sardunya çiçeği dağıttı. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısının son bulmasını isteyen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "Bu savaşın dünya üzerindeki son zulüm olmasını temenni ediyorum" dedi.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Bağcılar Belediyesi, savaş ortamında zorluk yaşayan kadınların ve çocukların durumuna dikkat çekmek için bir etkinlik düzenledi. Etkinlikte Türkçe, İngilizce, Rusça ve Ukraynaca dillerinde "Kadınlar ve çocuklar ölmesin. Savaşa dur de" notları yazıldı. Bu dört dildeki mesaj, kadınlara dağıtılacak çiçeklerin saksısının üzerine yapıştırıldı. Gün içinde farklı saatlerde yapılan etkinlikte 10 bin adet sardunya dağıtıldı.

Erkekler de eşleri için sardunya aldı

Hazırlanan rengarenk sardunyalar, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade Meydanı ile Güneşli Meydanı'nda gerçekleşen programlarda ilçe sakinlerine dağıtıldı. Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, AK Parti İlçe Başkanı Rüstem Tüysüz ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz ve AK Parti Kadın Kolları Başkanı Emine Ayşe Şakar da davetlilere çiçeklerden verdi. Kadınlar kendileri, erkekler de eşleri ve anneleri için sardunya aldı.

"Bu savaşın dünya üzerindeki son zulüm olmasını temenni ediyorum"

Programda konuşan Çağırıcı, "Başta şehit annelerimiz olmak üzere ve savaşta hayatını kaybeden annelerimiz olmak üzere tüm annelerin ve tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü tebrik ediyorum. Maalesef zulümlerin durması gerekirken, kadınlarımızın ve çocuklarımızın yüzlerinin gülmesi gerekirken yine dünya üzerinde gözyaşı ve kan var. Dünyada hiçbir kadının ağlamadığı, gözyaşı dökmediği özellikle şiddete uğramadığı günleri diliyorum. Ukrayna'da yaşananları izliyoruz. İnşallah en kısa sürede son bulur. Bu savaşın dünya üzerindeki son zulüm olmasını temenni ediyorum" dedi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Politika