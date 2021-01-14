BAĞCILAR'DA 2 KATLI BİNANIN 2. KATI ALEV ALEV YANDI
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BAĞCILAR'DA 2 KATLI BİNANIN 2. KATI ALEV ALEV YANDI

14.01.2021 17:20 | Son Güncelleme: 14.01.2021 17:24
BAĞCILAR'DA 2 KATLI BİNANIN 2. KATI ALEV ALEV YANDI

Bağcılar'da iki katlı binanın ikinci katı alev alev yandı.

Bağcılar'da iki katlı binanın ikinci katı alev alev yandı. Yangın nedeniyle ev kullanılamaz hale gelirken, içeride bulunanların kendi imkanlarıyla dışarı çıktığı öğrenildi.

Bağcılar, Mahmutbey Mahallesi, 2525. Sokak'ta bulunan iki katlı binanın ikinci katında saat 16.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Evde bulunan aile kendi imkanlarıyla dışarı çıkarken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü. Yükselen alevler cep telefonu kamerasına yansırken, kimsenin yara almadığı yangında daire kullanılamaz hale geldi.

BAĞCILAR'DA 2 KATLI BİNANIN 2. KATI ALEV ALEV YANDI
BAĞCILAR'DA 2 KATLI BİNANIN 2. KATI ALEV ALEV YANDI
BAĞCILAR'DA 2 KATLI BİNANIN 2. KATI ALEV ALEV YANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Alper Korkmaz

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