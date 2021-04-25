Bağcılar Belediyesinin ramazan programının konuğu şair ve yazar Serdar Tuncer oldu
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Bağcılar Belediyesinin ramazan programının konuğu şair ve yazar Serdar Tuncer oldu

Bağcılar Belediyesinin ramazan programının konuğu şair ve yazar Serdar Tuncer oldu
Anadolu Ajansı / Kübra Kara - Haberler | Güncel

Bağcılar Belediyesinin düzenlediği "Ramazan Bağcılar'da farklı yaşanır" programının konuğu şair ve yazar Serdar Tuncer oldu.

Bağcılar Belediyesinin düzenlediği "Ramazan Bağcılar'da farklı yaşanır" programının konuğu şair ve yazar Serdar Tuncer oldu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre Tuncer, çevrim içi yapılan programa, Necip Fazıl Kısakürek'in "O Var" başlıklı şiirini okuyarak başladı.

Sohbetin bir bölümünde şiiri yorumlayan Tuncer, "Şair burada 'Allah var, dert etme' diyor. Bir şey yaptın güzel oldu, 'Ben yaptım.' deme 'O yaptı' de. Sebepler vardır ama işleri yapan Allah'tır. İnsan zannediyor ki can benim, evlat benim, araba benim, ev benim, ömür benim. Benim diyebilmem için önce sen senin olman lazım. Sen, senin değilsin. İnsan kendisine ait değil başkasının. Yerde ne varsa hepsi O'nundur." diye konuştu.

Tuncer, ABD Başkanı Joe Biden'in 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine ilişkin olarak da "Biz içeride sağlam durursak sorun olmaz. Kendisi 20 sene sonrayı görmeyecek bir ülke, benim yüzyıl önceme dair siyasi maval okuyor. Çok kıymeti harbiyesi yok." dedi.

Serdar Tuncer, "My Mecra" isimli YouTube kanalında yayımlayacağı Asr-ı Saadet'i anlatan 30 bölümlük bir dizi yapmak istediğini söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kübra Kara

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