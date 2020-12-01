Bağcılar Belediyesi Engelliler Sarayı nerede? Bağcılar Belediyesi Engelliler Sarayı iletişim!
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Bağcılar Belediyesi Engelliler Sarayı nerede? Bağcılar Belediyesi Engelliler Sarayı iletişim!

01.12.2020 23:37 | Son Güncelleme: 01.12.2020 23:40
Bağcılar Belediyesi Engelliler Sarayı nerede? Bağcılar Belediyesi Engelliler Sarayı iletişim!

Bağcılar Belediyesi tarafından 2011 yılında yapılan Engelliler Sarayı, Bağcılar'da yaşayan tüm engellilerin sosyal, kültürel, sanatsal, mesleki eğitim ihtiyaçlarına cevap vermek üzere inşa edilmiştir. Peki, Bağcılar Belediyesi Engelliler Sarayı nerede? Bağcılar Belediyesi Engelliler Sarayı iletişim!

Bağcılar Belediyesi Engelliler Sarayı ile Aile Sağlığı Merkezleri ve 112 Acil Yardım ve Kurtarma İstasyonları'nın aralarında bulunduğu 6 tesisin hizmete açılışı Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'nun katılımıyla yapıldı.

BAĞCILAR BELEDİYESİ ENGELLİLER SARAYI İLETİŞİM BİLGİLERİ

Her Tür soru ve önerileriniz için 7/24 Mail atabilir iletişim kurabilirsiniz.

Adres:Barbaros Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi No:151 Bağcılar/ İstanbul

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Telefon:0212 630 16 16

FAX:0212 630 16 16

BİMER:444 00 92

BAĞCILAR BELEDİYESİ ENGELLİLER SARAYI İŞ İMKANI

Bağcılar Belediyesi tarafından 10 Ekim 2011 tarihinde hizmete açılan Engelliler Sarayı, ilçedeki dezavantajlı grupların eğitim aldığı, rehabilite edildiği ve atölyelerde meslek öğrendiği yer haline geldi. 7500 engellinin faydalandığı merkezde 300'e yakın kursiyer meslek öğrenerek iş sahibi oldu.

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