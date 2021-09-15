Bağcılar Belediye Başkanı, gençlerle açık hava programında buluştu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bağcılar Belediye Başkanı, gençlerle açık hava programında buluştu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Bağcılar Belediye Başkanı, gençlerle açık hava programında buluştu

Gençlerle bir araya gelen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, hem onların beklenti ve isteklerini dinledi hem de birlikte şarkılar söyleyip keyifli zaman geçirdi.

Gençlerle bir araya gelen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, hem onların beklenti ve isteklerini dinledi hem de birlikte şarkılar söyleyip keyifli zaman geçirdi. Ülkenin geleceğini inşa etmede esas unsurun gençlerde olduğunu söyleyen Çağırıcı, "Gençlerin fikirleriyle işin içinde olması çalışmaların daha moralli ve güçlü şekilde yürümesini sağlıyor" dedi.

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, Güneşli Mahallesi'nde düzenlenen "Gençlik Buluşması" etkinliğine katıldı. Koca Yusuf Parkı'nda akşam saatlerinde gerçekleşen açık hava programına mahalle gençleri yoğun ilgi gösterdi. Türkiye'nin geleceği olan pırıl pırıl gençleri karşısında görmekten çok mutlu olduğunu söyleyen Çağırıcı, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın bu ülkenin geleceğini inşa etmeye çalışırken esas unsurun gençlerde olduğuna inanıyorum. Gençlerin vereceği omuz desteği çok önemli. Gençlerin fikirleriyle işin içinde olması çalışmaların daha moralli ve güçlü şekilde yürümesini sağlıyor. Sizin fikirlerinizi önemsiyoruz. Gençlerin fikirlerinden proje üreteceğimize inanıyoruz. Türkiye başta savunma sanayi olmak üzere çok güzel atılımlar ortaya koyuyor. Dünyada rol biçilen ülke değil rol biçen ülke konumuna geldik" dedi.

Birlikte şarkı söylediler

Buluşmanın istişare kısmında ise Çağırıcı, AK Parti İlçe Başkanı Rüstem Tüysüz ve AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Sinan Erdem Arslan katılımcıların sorularını cevaplayıp, beklenti ve isteklerini dinledi. İlerleyen saatlerde ise gençler, mini bir konserle geceye renk kattı. Çağırıcı da söylenen yöresel türkülere ve son dönemin popüler şarkılarına eşlik etti. Yetkililer, pandemi sebebiyle ara verilen bu tür etkinliklerin artarak devam edeceğini belirtti. - İSTANBUL

Bağcılar Belediye Başkanı, gençlerle açık hava programında buluştu

Bağcılar Belediye Başkanı, gençlerle açık hava programında buluştu

Bağcılar Belediye Başkanı, gençlerle açık hava programında buluştu

Bağcılar Belediye Başkanı, gençlerle açık hava programında buluştu

Bağcılar Belediye Başkanı, gençlerle açık hava programında buluştu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
BM Suriye Araştırma Komisyonu: Mültecilerin güvenli ve onurlu dönüşü için uygun ortam yok

BM Suriye Araştırma Komisyonu: Mültecilerin güvenli ve onurlu dönüşü için uygun ortam yok

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ertuğrul Gazi Süleyman Soylu
Magazin Demet Özdemir Vildan Atasever
Spor Ünal Karaman Nihat Özdemir Rıza Çalımbay Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Hamid Karzai Yemek Tarifleri Amelia Hamlin
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Bağcılar Belediye Başkanı, gençlerle açık hava programında buluştu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.09.2021 11:20:27. #1.12#