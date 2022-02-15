Bağcılar Belediye Başkanı Çağırıcı, dijital oyun turnuvasında gençlerle mücadele etti - Haberler
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Bağcılar Belediye Başkanı Çağırıcı, dijital oyun turnuvasında gençlerle mücadele etti

AA, Sefa Mutlu - Güncel
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Bağcılar Belediye Başkanı Çağırıcı, dijital oyun turnuvasında gençlerle mücadele etti

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, Bağcılar AK Parti İlçe Gençlik Kolları tarafından düzenlenen PUBG Turnuvası'na katılarak gençlerle mücadele etti.

BAĞCILAR, İSTANBUL (AA) - Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, Bağcılar AK Parti İlçe Gençlik Kolları tarafından düzenlenen PUBG Turnuvası'na katılarak gençlerle mücadele etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçede son zamanların en popüler oyunu PUBG turnuvası düzenlendi.

Dijital ortamda oynanan, 14 takım adına 56 oyuncunun katıldığı turnuvayı, Belediye Başkanı Çağırıcı, AK Parti İlçe Başkanı Rüstem Tüysüz ve AK Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanı Sinan Erdem Arslan da yerinden takip etti.

Bir süre gençleri izleyen Çağırıcı, Tüysüz ve Arslan da bilgisayar başına geçip oyuna katıldı.

Güzel bir etkinlik düzenlendiğini dile getiren Çağırıcı, yakın zamanda e-spor oyunlarının ve turnuvaların, temeli atılan E-Spor Merkezi'nde düzenleneceği müjdesini verdi.

Turnuvada dereceye giren Legendkillers, LUX ve Team Mates takımlarına ödül verildi.

AA / Sefa Mutlu - Güncel

Lokman Çağırıcı, Hisarcık, Bağcılar, gençlik, Güncel, Haberler

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