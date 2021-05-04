BAGAJDA CESEDİ BULUNDU, KIZ TARTIŞMASINDA ÖLDÜRÜLMÜŞ
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BAGAJDA CESEDİ BULUNDU, KIZ TARTIŞMASINDA ÖLDÜRÜLMÜŞ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BURSA'nın Kestel ilçesinde 34 gündür kayıp olan ve otomobilinin bagajında ölü bulunan Sinan Sönmez (32) cinayetiyle ilgili gözaltına alınan 1'i kadın toplam 5 kişi, adliyeye sevk edildi.

BURSA'nın Kestel ilçesinde 34 gündür kayıp olan ve otomobilinin bagajında ölü bulunan Sinan Sönmez (32) cinayetiyle ilgili gözaltına alınan 1'i kadın toplam 5 kişi, adliyeye sevk edildi. Emniyetteki ifadesinde cinayeti itiraf eden Rusya vatandaşı Nariman S. (29), İkimiz de L.A isimli kızı seviyorduk. Aramızda kız için tartışma çıktı. Kavgaya dönüştü. Onu, boğarak öldürdüm. Cesedini arabasının bagajına koydum. Pişmanım dedi.

Kestel ilçesi Vani Mehmet Mahallesi'nde yaşayan mahalleli, geçen pazar günü saat 20.30 sıralarında, Buluş Caddesi'nde uzun süredir park halinde olan plakasız otomobilden gelen kötü koku üzerine polise haber verdi. Polis ekipleri, kötü kokunun otomobilin bagajından geldiğini tespit etti. Savcılıktan alınan izin sonrası çilingirle açılan bagajdan çürümüş erkek cesedi çıktı. İnceleme yapan polis, cesedin, İnegöl ilçesinde 30 Mart'tan beri kayıp olan Sinan Sönmez'e ait olduğunu tespit etti. Otomobilin de Sönmez'e ait olduğu ve plakalarının söküldüğü tespit edildi. Sönmez'in cansız bedeni, olay yerindeki incelemenin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

180 GÜVENLİK KAMERASI İNCELENDİ

Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, otomobilin bırakıldığı adres ve çevresinde yaklaşık 180 güvenlik kamerasını inceleyerek şüphelinin Rusya vatandaşı Nariman S. olduğunu tespit etti. Yapılan takibin ardından adresi belirlenen Nariman S. ve cinayeti işlerken kendisine yardım ettiği değerlendirilen L.A., S.D., A.D. ve İ.Ç., polis ekiplerince gözaltına alındı.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Emniyetteki sorgusunda işlediği cinayeti itiraf eden Nariman S., İkimiz de L.A isimli kızı seviyorduk. Daha önce kızla o çıkıyordu, şimdi ise ben çıkıyordum. Olay günü beraber alkol alıyorduk. Aramızda bu konuda tartışma çıktı. Büyüyen tartışma kavgaya dönüşünce onu boğarak öldürdüm. Cesedini arabasının bagajına koydum. Burada dikkat çekmesin diye ablasının evinin önüne koydum. Çabuk fark edilir diye düşünerek aracı oradan aldım. Önce plakasını değiştirdim. Sonra götürüp Kestel'e bıraktım. Olay yerinden ayrılırken de aracın plakalarını söktüm. Pişmanım dedi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 5 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

BAGAJDA CESEDİ BULUNDU, KIZ TARTIŞMASINDA ÖLDÜRÜLMÜŞ
BAGAJDA CESEDİ BULUNDU, KIZ TARTIŞMASINDA ÖLDÜRÜLMÜŞ
BAGAJDA CESEDİ BULUNDU, KIZ TARTIŞMASINDA ÖLDÜRÜLMÜŞ
BAGAJDA CESEDİ BULUNDU, KIZ TARTIŞMASINDA ÖLDÜRÜLMÜŞ
BAGAJDA CESEDİ BULUNDU, KIZ TARTIŞMASINDA ÖLDÜRÜLMÜŞ
BAGAJDA CESEDİ BULUNDU, KIZ TARTIŞMASINDA ÖLDÜRÜLMÜŞ
BAGAJDA CESEDİ BULUNDU, KIZ TARTIŞMASINDA ÖLDÜRÜLMÜŞ
BAGAJDA CESEDİ BULUNDU, KIZ TARTIŞMASINDA ÖLDÜRÜLMÜŞ
BAGAJDA CESEDİ BULUNDU, KIZ TARTIŞMASINDA ÖLDÜRÜLMÜŞ
BAGAJDA CESEDİ BULUNDU, KIZ TARTIŞMASINDA ÖLDÜRÜLMÜŞ
BAGAJDA CESEDİ BULUNDU, KIZ TARTIŞMASINDA ÖLDÜRÜLMÜŞ
BAGAJDA CESEDİ BULUNDU, KIZ TARTIŞMASINDA ÖLDÜRÜLMÜŞ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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