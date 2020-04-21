Bağ evinde yangın; 3 ve 5 yaşındaki iki kız kardeş öldü AYDIN'ın Çine ilçesinde, bağ evinde çıkan yangında Irmak Kartal (3) ile ablası Nazlı Kartal (5) yaşamlarını yitirdi.

AYDIN'ın Çine ilçesinde, bağ evinde çıkan yangında Irmak Kartal (3) ile ablası Nazlı Kartal (5) yaşamlarını yitirdi.

Çine'nin kırsal Cumalı Mahallesi'nde yaşayan Ayşe-Ahmet Kartal çifti, çocukları Irmak ve Nazlı'yı tek odalı bağ evinde bırakıp, tarlaya çalışmaya gitti. Ancak saat 12.30 sıralarında evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede bağ evini sardı. Alevleri gören komşular, durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü. Alevlerin söndürülmesinin ardından küle dönen eve giren mahalle sakinlerinden Ahmet Ali Karataş ile itfaiye erleri, Irmak ve Nazlı'nın yanmış cesetlerini buldu. Yangını haber alıp gelen anne-baba, kızlarının ölüm haberiyle yıkıldı.

Kardeşlerin cesetleri, jandarma ve savcının yaptığı incelemenin ardından morga gönderildi.Öte yandan girdiği evde dumandan etkilenen Ahmet Ali Karataş, ambulansla Çine Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Karataş'ın sağlık durumunun iyi olduğu hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Yangının çıkış nedeni araştırılırken, jandarma soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA