Bafra'da Yangın

SAMSUN'un Bafra İlçesi'nde, bir binadaki dairede çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü, 1 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.



Olay, Çilhane Mahallesi'nde meydana geldi. Bir binadaki dairede, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangında, evde bulunan ev sahibi Adnan Yılmaz ise evin balkonuna çıakrak yardım istedi. Durumun itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirilmesi sonucu olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Çıkan dumandan etkilenen Adnan Yılmaz ise tedavisi yapılmak üzere ambulansla Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yangınla ilgili soruşturma sürdürülüyor.



- Samsun