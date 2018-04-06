Bafra'da Polisten Şehitler İçin Mevlit

Samsun'un Bafra ilçesinde, Polis Teşkilatının 173. kuruluş yıldönümü münasebetiyle şehitler için Mevlid-i Şerif okutuldu.

15 Temmuz Şehitler Camisi'nde cuma namazı öncesi İlçe Emniyet Müdürlüğünce düzenlenen program, İlçe Müftüsü Necmettin Kayar ve müftülük görevlileri tarafından okunan Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı, Mevlid-i Şerif ile devam etti. Program sonunda vatan uğruna şehit düşen polis ve Mehmetçikler için dualar edildi. Cuma namazı çıkışında İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli tarafından vatandaşlara gülsuyu ve çeşitli ikramlar yapıldı.

Mevlit programına AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, Kaymakam Ali Fuat Türkel, İlçe Emniyet İlçe Emniyet Müdürü Hikmet Demirci, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu, İlçe Emniyet Amiri Murat Öner, polis memurları ve cami cemaati katıldı. - SAMSUN