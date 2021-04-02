Bafra'da HES kodu seferberliği
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Bafra'da HES kodu seferberliği

İhlas Haber Ajansı / AHMET ŞÜKRÜ ULUÇAY - Haberler | Yerel

Bafra'da HES kodu seferberliği Kaymakam Ertürkmen: "Biz uğraşıyoruz, biraz da vatandaştan gayret bekliyoruz" Samsun Bafra Kaymakamı Cevdet Ertürkmen 'dinamik denetim süreci' genelgesi kapsamında ilçe genelinde denetim yaptı.

Bafra'da HES kodu seferberliği

Kaymakam Ertürkmen: "Biz uğraşıyoruz, biraz da vatandaştan gayret bekliyoruz"

SAMSUN - Samsun Bafra Kaymakamı Cevdet Ertürkmen 'dinamik denetim süreci' genelgesi kapsamında ilçe genelinde denetim yaptı.

Son günlerde vaka artışlarında yaşanan artışı önlemek için Kaymakam Ertürkmen, kurum amirleriyle birlikte saha denetimi gerçekleştirdi. İlçe Emniyet Müdürü Bünyamin Temur, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Fatih Özer, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Aytaç Akın'ın da eşlik ettiği denetimler kapsamında esnaf ve vatandaşlara maske, mesafe ve temizlik hatırlatmasında bulunan Kaymakam Ertürkmen, bu işin şakasının olmadığı belirterek, tedbir ve kurallara uyma gerekliliği konusunda uyarılarda bulundu.

Kaymakam Ertürkmen, "Hem kendi personelimizle hem de dışardan gelen personellerimizle tüm kalabalık caddelerde, iş yerlerinde kontrolü sağlamak, riski azaltmak için çalışıyoruz. Denetim ekiplerimiz özellikle işyerlerine, lokantalara girerek HES kodlarının yapılıp yapılmadığını kontrol ediyor. Bugün yaptığımız denetimlerde çoğunluğun buna uyduğunu, uygulamanın cep telefonlarına indirildiğini, vatandaşların HES kodu uygulamasının yapıldığını memnuniyetle gördük. Uymayan arkadaşlarımızda uyardık. Önümüzdeki haftadan sonra uymayan arkadaşlarımıza idari yaptırım uygulayacağız. Dışarıdan gelen 27 denetim ekibimizin görev süreleri 1 hafta sürecek. Onlar da bizim için yoğun emek harcıyorlar. Bu emeğin de vatandaşlar tarafından görülmesini özellikle istirham ediyorum. Sağlımız için maske, hijyen noktasına özellikle riayet etsinler. Sosyal mesafeyi koruyalım. Her şey kendi sağlığımız için. Biz uğraşıyoruz, biraz da vatandaştan gayret bekliyoruz" diye konuştu.

Bafra'da HES kodu seferberliği
Bafra'da HES kodu seferberliği
Bafra'da HES kodu seferberliği
Bafra'da HES kodu seferberliği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET ŞÜKRÜ ULUÇAY

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