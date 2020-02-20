Bafra'da çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi
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Bafra'da çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi

Samsun'un Bafra ilçesinde bir evde çıkan yangında büyük çapta hasar oluştu.

20.02.2020 16:32 | Son Güncelleme: 20.02.2020 16:48
Bafra'da çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi

'un ilçesinde bir evde çıkan yangında büyük çapta hasar oluştu.

Mahallesi, Şair Çıkmazı Sokak'ta iki katlı binanın birinci katındaki Murat Güngör'e ait evde, ev halkının olmadığı sırada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen Samsun Büyük Şehir Belediyesi İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangının söndürülmesinin ardından soğutma çalışmaları yapıldı.

Yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA
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