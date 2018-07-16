Bafra'da Arazi Tartışması : 1 Ölü

Samsun'un bafra İlçesinde arazi tartışmasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Olay ilçe merkezine 12 kilometre mesafede bulunan Şeyhulaş Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Hasan Bircan(44) ile amcasının oğlu Mustafa Bircan(67) arasında arazi yüzünden tartışma çıktı. Çıkan tartışmada Hasan Bircan tabancayla Mustafa Bircan'a 1 el ateş etti. Mustafa Bircan açılan ateş sonucunda başından aldığı kurşunla olay yerine hayatını kaybetti. Ceset otopsi için Bafra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.Olay sonrası kaçan zanlının yakalamak için Jandarma ekipleri çalışma başlattı. - SAMSUN