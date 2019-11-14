Bafra'da 58 Kur'an kursu öğrencisi hafızlık belgesi aldı

14.11.2019 14:12 | Son Güncelleme: 14.11.2019 14:18

Bafra'da 58 Kur'an kursu öğrencisinin hafızlık belgesini alması dolayısıyla tören düzenlendi.

Bafra Müftülüğünce spor salonunda düzenlenen hafızlık icazet merasiminde, ilçedeki Kur'an kurslarında hafızlık eğitimlerini başarıyla tamamlayan öğrencilere diplomaları verildi.



İl Müftüsü Veysel Çakı, hafızlığın getirdiği sorumluluklar bulunduğuna işaret etti.

Çocuklara tavsiyelerde bulunan Çakı, "Namazınızdan, Kur'an'ınızdan ayrılmayın. Ben çok hafız biliyorum ki namazlarını kılmıyor. Sizler namazınızdan ayrılmayın. Sizleri yetiştiren anne babalarınıza çok teşekkür ederim. Bundan sonraki hayatınızda da başarılar dilerim." dedi.



İlçe Müftüsü Necmettin Kayar da hafızlığın büyük sorumluluk getirdiğini belirterek, "Şimdi hafızsınız fakat tekrar etmezseniz, sürekli derslerinize çalışmazsanız 1 ayda unutursunuz. Hafız olan çocuklarımızı tebrik ediyorum." dedi.

Konuşmaların ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yaşar Kurt, "Peygamberimiz ve aile" konferansı verdi.



Program, ilahiler ve Kur'an-ı Kerim okunarak dua edilmesinin ardından 58 öğrenciye hafızlık belgeleri ve hediyelerinin verilmesiyle son buldu.

Kaynak: AA