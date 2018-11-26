Bafra'da 2. Çeltik Futbol Turnuvası

Samsun'un Bafra ilçesinde çeltik eken 18 mahalle takımı arasında düzenlenen 2. Çeltik Futbol Turnuvası sona erdi.

Bafra Kaymakamlığı Çeltik Komisyonu Başkanlığı ve Bafra Gençlik Hizmetleri Spor Müdürlüğünün mahalleler arasında birlik, beraberlik ve kaynaşmayı sağlamak amacıyla düzenlediği 2. Çeltik Futbol Turnuvası'nda Sarıköy Mahallesi şampiyon oldu.

Yeni Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleşen ve 6 Kasım'da başlayan turnuvanın finalinde Sarıköy ve Koşuköy mahalleleri karşılaştı. Finalde rakibini 2-0 mağlup eden Sarıköy Mahallesi şampiyon oldu.

Başarılı olan takımlara kupa ve madalyalarını, Kaymakamı Ali Fuat Türkel ve protokol üyeleri takdim etti.

Türkel, katılımcıları tebrik ederek, "Bu turnuvayı önemli kılan en büyük unsur sadece çeltik ekenlerin yaptığıdır. Turnuvaya katılan bütün takımları canı gönülden tebrik ediyorum." dedi.

Turnuvayı Türkel'in yanı sıra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, İlçe Emniyet Müdürü Süleyman Gökay Gökdoğan, daire müdürleri, siyasi partilerin temsilcileri ve çok sayıda vatandaş izledi.