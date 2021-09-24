Bafra'da 10 kilo kubar esrar ele geçirildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bafra'da 10 kilo kubar esrar ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Bafra'da 10 kilo kubar esrar ele geçirildi

Samsun'un Bafra ilçesinde jandarma tarafından satışa hazır 10 kilogram kubar esrar ele geçirildi.

BAFRA, SAMSUN (İHA) - Samsun'un Bafra ilçesinde jandarma tarafından satışa hazır 10 kilogram kubar esrar ele geçirildi.

Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, İkizpınar Mahallesi'nde bir evde esrar maddesi bulunduğu, U.D.(30) isimli şahıs tarafından küçük paketler halinde piyasaya sürüldüğü bilgisi alındı. Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı ve Samsun İl Jandarma KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan aramada kurutulup bidonlara istiflenmiş vaziyette satışa hazır 10 kilogram kubar esrar ele geçirildi.

Şüpheli U.D.'nin yakalanması için Bafra JASAT ve Samsun İl Jandarma Komutanlığı istihbarat ekiplerince çalışma başlatıldı. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Orman işçisinin kaçırdığı 15 yaşındaki kız, barakada bulundu

Orman işçisinin kaçırdığı 15 yaşındaki kız, barakada bulundu

 Otel odasında sevgilisinin cinsel saldırısına uğradığını iddia eden kadın: Kafamda içki şişesi kırdı

Otel odasında sevgilisinin cinsel saldırısına uğradığını iddia eden kadın: Kafamda içki şişesi kırdı

 Uyuşturucu ticaretinde yakalandı, yine de 'Satmıyorum, içiyorum' diye kendini savundu

Uyuşturucu ticaretinde yakalandı, yine de "Satmıyorum, içiyorum" diye kendini savundu
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Muhammed Ali Fatih Erbakan
Magazin Müge Anlı Tanem Sivar Acun Ilıcalı Burak Yamantürk
Spor Cristiano Bülent Uygun Lionel Messi Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Abdullah Avcı Gazeteler Güzel Sözler Yemek Tarifleri Hulusi Akar Emine Erdoğan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Bafra'da 10 kilo kubar esrar ele geçirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.09.2021 17:18:02. #1.17#