Badem Şekeri konusu nedir? Badem Şekeri oyuncuları kimler?

FOX Tv ekranlarında bu akşam yayınlanacak olan film Badem Şekeri konusu merak edildi. Badem Şekeri konusunu merak eden izleyicilerimiz konusu ve oyuncuları hakkında bilgi sahibi olmak için araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Badem Şekeri konusu nedir? Badem Şekeri oyuncuları kimler? Badem Şekeri künyesi nedir? Badem Şekeri yönetmeni kimdir?

FOX Tv ekranlarında bu akşam yayınlanacak olan film Badem Şekeri konusu merak edildi. Badem Şekeri konusunu merak eden izleyicilerimiz konusu ve oyuncuları hakkında bilgi sahibi olmak için araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Badem Şekeri konusu nedir? Badem Şekeri oyuncuları kimler? Badem Şekeri künyesi nedir? Badem Şekeri yönetmeni kimdir? İşte detaylar haberimizde…

BADEM ŞEKERİ KONUSU NEDİR?

Uzmanlığını tamamlayan, mecburi hizmet görevini yapacağı Yozgat'ın ilçesindeki hastaneye katılmak için yola çıkan Doktor Mehmet'i bir sürpriz beklemektedir. Aşağı delice köyünün muhtarı Bahri, köye doktor getireceğim vaadiyle muhtar seçilmiş ancak bir türlü amacına ulaşamamıştır. Umudunu kaybetmek üzere olan muhtarın imdadına delice köyünün delice kızı Ayşe yetişir. Mademki devlet onlara bir doktor yollamaz, o zaman onlar kendilerine bir doktor bulacaklardır. Bu yüzden Doktor Mehmet'i kaçırırlar. Kaçırıldığını anlayan Mehmet'in derdini anlatma çabaları sonuç vermez. Köylüler daha ilk gününde hınca hınç doldururlar sağlık ocağını… Duyan gelmiştir. Ama gelenlerin çoğu goygoy peşindedir. Doktorun dediklerini umursamaz, taktıkları isimle "Badem Şekeri aşağı, Badem Şekeri yukarı" kendilerince kafa bulurlar Mehmet'le… Ancak köylünün bilmediği Mehmet'in sakladığı çok önemli bir sırrı vardır. Tüm bu henagemenin içinde Mehmet'in tek tesellisi Ayşe olur.

Mehmet, köylülerin elinden kurtulmanın yollarını ararken aşka kapılacak, başına türlü olaylar gelecektir.

BADEM ŞEKERİ KÜNYE

YÖNETMEN: AYDIN BULUT

YAPIM YILI: 2017

TÜR: KOMEDİ

OYUNCULAR: ALPER SALDIRAN, BURCU ÖZBERK, MEHMET ATAY, BURCU ALTIN AKDOĞAN

BADEM ŞEKERİ OYUNCULARI

Filmin oyuncu kadrosunda Alper Saldıran, Burcu Özberk, Mehmet Atay, Burcu Altın ve Selçuk Zurnazanlı gibi isimler yer alıyor.

Alper Saldıran Dr. Mehmet Şeker

Burcu Özberk – Ayse

Mehmet Atay – Muhtar Bahri

Burcu Altın – Muhtarin Kizi

Selçuk Zurnazanlı

Nihal Menzil

Efe Deprem

İlter Kapıcı

Burak Yılmaz

Sedef Zümrüt Ümit – Zehra

Şenol Önder