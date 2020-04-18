Badem Şekeri 2 filmi nerede çekildi? Badem Şekeri 2 filmi oyuncuları ve konusu
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Burcu Özberk, Çanakkale, Sinema, Güncel

Badem Şekeri 2 filmi nerede çekildi? Badem Şekeri 2 filmi oyuncuları ve konusu

Badem Şekeri filmi, 2017 yılında yayımlandı. Abdullah Oğuz ile AydIn Bulut'yönetmenliğini üstlendiği romantik-komedi filminin senaryosunu da Alper Erze yazdı. Badem Şekeri filmi; köyün doktoru genç ve yakışıklı Mehmet'in, Ayşe'nin halasını iyileştirmesiyle adını daha uzak köylere duyurmasıyla aşkı çıkmaza girer. Badem Şekeri fragmanı izle...

18.04.2020 12:06 | Son Güncelleme: 18.04.2020 12:06
Badem Şekeri 2 filmi nerede çekildi? Badem Şekeri 2 filmi oyuncuları ve konusu

Alperen Saldıran ve Burcu Özberk'in başrolü paylaştığı Çanakkale'nin bir köyünde çekimleri yapılan Badem Şekeri 2'de ise, iki aşık, aşklarının günden güne açığa çıkmasıyla zor duruma düşer. Öte yandan çevre köylerin ağası Ziver'de Ayşe'ye vurulmuştur. Ayşe'yi elde edebilmek için aşkına engel teşkil ettiğini düşündüğü Mehmet'i engellemelidir. İşte, Badem Şekeri 2 filmi detayları...

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BADEM ŞEKERİ 2 FİLMİ OYUNCULARI

Doktor Mehemt ile Ayşe'nin aşklarını konu edinen filmde, çifin aşkına en büyük engelçevre köylerin ağası Ziver Bey'dir. Mehmet ile Ayşe tüm imkansılzıkara rağmen bir araya gelmek için çaba sarfeder. Masum bir aşk hikayesi olan Badem Şekeri filmi oyuncuları şöyle:

Alper Saldıran

Burcu Özberk

Mehmet Atay

Burcu Altın

Selçuk Zurnazanli

Nihal Menzil

Efe Deprem

İlter Kapıcı

Burak Yılmaz

Sedef Zümrüt Ümit

Senol Önder

Esin Eden

Eyşan Özhim

Badem Şekeri 2 filmi nerede çekildi? Badem Şekeri 2 filmi oyuncuları ve konusu

BADEM ŞEKERİ 2 KONUSU

Ayşe'nin halasını iyleştirdikten sonra Doktor olan Mehmet'in ünü herkese yayılır. Şifa arayan herkes Badem Şekeri'nin kapısını aşındırmaya başlar. Tüm bu telaşe içinde Ayşe ve Mehmet'in birbirlerine olan aşkı iyice gün yüzüne çıkmaya başlarken aralarına çok büyük bir engel girer. Civar köylerin okumuş, görmüş ağası Ziver bey Ayşe'ye tutulur. Aralarındaki tek engel olarak doktoru gören Ziver bey, Muhtar Bahri'nin de yardımıyla Doktor Şeker'e çok büyük bir oyun oynar.Bu oyun Ayşe ile Mehmet'i ayırdığı gibi Mehmet'in hayatını tümden karartacak bir oyundur.

Badem Şekeri 2 filmi nerede çekildi? Badem Şekeri 2 filmi oyuncuları ve konusu

BADEM ŞEKERİ FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Başrolde Alper Saldıran ile Burcu Özberk'in bulunduğu Badem Şekeri 2 filmi, Çanakkale'de çekildi. Delice köyünde yapılan çekimler iki haftada tamamlandı.

Badem Şekeri 2 filmi nerede çekildi? Badem Şekeri 2 filmi oyuncuları ve konusu
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