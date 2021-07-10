Bade İşçil çocuklar gibi eğlendi

Oyuncu Bade İşçil'in Bodrum tatili devam ediyor.

Oyuncu Bade İşçil'in Bodrum tatili devam ediyor. Malkoç Süalp'le evliliğinden olan oğlu Azur'la tatil yapan İşçil, önceki gün denize girerken objektiflere takıldı.

Yalıkavak'taki bir iskelede görüntülenen anne oğulun deniz keyfi dikkat çekti.

Azur'la bol bol iskeleden atlayarak çocuklar gibi eğlenen İşçil, güneşten bunalınca evlerinin bulunduğu siteye geçti.

Burada Azur ve onun arkadaşlarıyla vakit geçirdikten sonra günü tamamladı.

Kaynak: Hürriyet