Bade İşçil çocuklar gibi eğlendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bade İşçil çocuklar gibi eğlendi

Bade İşçil çocuklar gibi eğlendi
Hürriyet - Haberler | Magazin

Oyuncu Bade İşçil'in Bodrum tatili devam ediyor.

Oyuncu Bade İşçil'in Bodrum tatili devam ediyor. Malkoç Süalp'le evliliğinden olan oğlu Azur'la tatil yapan İşçil, önceki gün denize girerken objektiflere takıldı.

Yalıkavak'taki bir iskelede görüntülenen anne oğulun deniz keyfi dikkat çekti.

Azur'la bol bol iskeleden atlayarak çocuklar gibi eğlenen İşçil, güneşten bunalınca evlerinin bulunduğu siteye geçti.

Burada Azur ve onun arkadaşlarıyla vakit geçirdikten sonra günü tamamladı.

Kaynak: Hürriyet

Tatil sezonunu açan Fahriye Evcen ile Burak Özçivit denizde romantik anlar yaşadı
Tatil sezonunu açan Fahriye Evcen ile Burak Özçivit denizde romantik anlar yaşadı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Tarkan Zeki Müren Mahsun Kırmızıgül Mohammed Al Saloussi
Spor Ali Koç Balotelli Burak Elmas Şenol Güneş Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bade İşçil çocuklar gibi eğlendi - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.7.2021 12:10:28. #1.16#

title