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Bade İşçil: Bizim ahlaki değerlerimizle örtüşmüyor

Hürriyet - Haberler | Magazin
Bade İşçil: Bizim ahlaki değerlerimizle örtüşmüyor

Ünlü oyuncu, yazın eski eşi Malkoç Sualp'le tatil yapması hakkında şunları söyledi: "Çocuğumuz için sık sık bir araya geliyoruz.

Ünlü oyuncu, yazın eski eşi Malkoç Sualp'le tatil yapması hakkında şunları söyledi:

"Çocuğumuz için sık sık bir araya geliyoruz. İyi de arkadaşız, 'maşallah' diyelim."

İşçil, yakın zamanda sosyal medyada yemek paylaşan insanları eleştirmesi hakkında "Bizim ahlaki değerlerimizle örtüşmüyor. Ama zaman değiştikçe insanlar da değişiyor" dedi.

Bade İşçil ile Malkoç Süalp'in Azur isminde bir oğulları var...

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Haber: Bade İşçil: Bizim ahlaki değerlerimizle örtüşmüyor - Haberler Magazin
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