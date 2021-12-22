Bade İşçil alışveriş turunda
Başarılı oyuncu Bade İşçil geride bıraktığımız gün İstinyePark'da objektiflere takıldı. İşte detaylar...
Günün erken saatlerinde tek başına alışveriş merkezine gelen İşçil, hızlı adımlarla alışveriş merkezinde turlayarak alışverişini tamamladı. Alışveriş merkezinin İstinye Pazarı katında alışveriş yapan Bade İşçil, çıkış kapısında karşılaştığı basın mensuplarının fotoğraf isteğini kırmayarak objektiflere poz verdi. Soru almadan sadece "Teşekkür ederim" demek ile yetinen İşçil, hızlı adımlarla alışveriş merkezinden ayrıldı.
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