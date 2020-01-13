13.01.2020 15:01 | Son Güncelleme: 13.01.2020 15:01

"Bad Boys: Her Zaman Çılgın/ Bad Boys For Life" filminde, Smith ve Lawrence onlarla özdeşleşen Mike Lowery ve Marcus Burnet rolleri ile geri dönüyorlar. Filmde Marcus artık biraz geri planda durarak ailesi ile daha fazla zaman geçirir, fakat Mike'ın hayatının tehlikede olacağı bir durum oluşur ve Marcus yeniden göreve döner. Sonuçta Mike da ailedendir ve Marcus Mike'ın bu göreve tek başına gitmesine göz yumamaz.

Jerry Brucheimer'a göre bu ikonik karakterlere ve onların dünyasına yeniden girmek, onun ve ekibinin uzun süredir yapmayı planladığı bir şeydi. Bu sebeple Brucheimer izleyicilerin Mike ve Marcus ile ve onların çılgın polis teknikleri ile yeniden zaman geçirme şansına sahip olacaklarına oldukça sevindi. Brucheimer şöyle diyor; "Bu film aksiyon ile dolu, inanılmaz numaralara, harika yeni karakterlere ve şaşırtıcı süprizlere sahip. Daha öncekiBad Boys filmlerini izlememiş olsanız bile, filme balıklama atlayacak onların sizi çıkaracağı bu yolculuğa bayılacaksınız.

"Sonuç olarak bu iki harika ve komik aktörü iş başında izlemeyi seviyorsanız bu film tam size göre"

Filmin diğer oyuncuları, Vanessa Hudgens, Alexander Ludwig,Melton, Paola Nunez, Kate Del Castillo, Nicky Jam ve Joe Pantoliano. Fas doğumlu Belçikalı Film yapımcıları Adil ve Bilall (Black Gangsta , FX Snowfall). Senaryo yazarları Chris Bremner, Peter Craig ve Joe Carnahan'dır. Filmin hikayesi Peter Craig ve Joe Carnahan'a aittir. Jerry Bruckheimer, Will Smith ve Doug Belgrad filmin yapımcılarıdır. Chad Oman, Barry Waldman, Mike Stenson ve James Lassiter filmde yapımcı yönetmen olarak görev alıyorlar.

Görüntü yönetmeni Robrecht Heyvaert. Filmin yapım tasarımcısı Jon Billington ve film yapımcıları Peter McNulty ve Dan Lebental, ACE. Filmin kostüm tasarımcısı Dayna Pink' tir. Film müzikleri ise Lorne Balfe'ye aittir...(Yapım bilgilerinin devamı ektedir.)

Kaynak: Bültenler