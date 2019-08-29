Bad Boys For Life Filmi
Bad Boys for Life filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Bad Boys for Life filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.
Daha önce Bad Boys ve Bad Boys II'nin devamı olarak çekilen aksiyon-komedi filmi Bad Boys for Life'ın yönetmenliğini Adil El Arbi ve Bilall Fallah ikilisi yapıyor. Başrollerde yine Will Smith, Martin Lawrence ve Joe Pantoliano yer alıyor.
Yönetmen: Adil El Arbi, Bilall Fallah
Senaryo: Chris Bremner, Joe Carnahan
Oyuncular: Will Smith, Martin Lawrence, Joe Pantoliano, Paola Nuñez, Vanessa Hudgens, Alexander Ludwig, Happy Anderson, Charles Melton, Kate del Castillo, Sharon Pfeiffer, DJ Khaled, Jennifer Badger, Ivo Nandi, Maria Z. Wilson, Hans Marrero, London Seabreeze, David Shae
Filmin Türü: Aksiyon
Orijinal Adı: Bad Boys for Life
Yapımcı Firma: Columbia Pictures
Yapım Yılı: 2020
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Dağıtıcı Firma: Warner Bros.
Vizyon Tarihi: 31.01.2020
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