Bad Boys For Life Filmi

29.08.2019 08:53

Daha önce Bad Boys ve Bad Boys II'nin devamı olarak çekilen aksiyon-komedi filmi Bad Boys for Life'ın yönetmenliğini Adil El Arbi ve Bilall Fallah ikilisi yapıyor. Başrollerde yine Will Smith, Martin Lawrence ve Joe Pantoliano yer alıyor.

Yönetmen: Adil El Arbi, Bilall Fallah

Senaryo: Chris Bremner, Joe Carnahan

Oyuncular: Will Smith, Martin Lawrence, Joe Pantoliano, Paola Nuñez, Vanessa Hudgens, Alexander Ludwig, Happy Anderson, Charles Melton, Kate del Castillo, Sharon Pfeiffer, DJ Khaled, Jennifer Badger, Ivo Nandi, Maria Z. Wilson, Hans Marrero, London Seabreeze, David Shae

Filmin Türü: Aksiyon

Orijinal Adı: Bad Boys for Life

Yapımcı Firma: Columbia Pictures

Yapım Yılı: 2020

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dili: İngilizce

Dağıtıcı Firma: Warner Bros.

Vizyon Tarihi: 31.01.2020



Bad Boys for Life Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.

Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.





Kaynak: InterSinema.com