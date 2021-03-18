Bacası tutuşan fabrikada felaketin eşiğinden dönüldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Bacası tutuşan fabrikada felaketin eşiğinden dönüldü

18.03.2021 19:02 | Son Güncelleme: 18.03.2021 19:33

Bacası tutuşan fabrikada felaketin eşiğinden dönüldü Kumaş dolu fabrikanın baca kısmında başlayan yangın az daha felaket getiriyordu Sultagnazi'de faaliyet gösteren bir kumaş fabrikasının bacasında çıkan yangın, kısa sürede kumaşların üstüne sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle fabrikayı sardı.

Bacası tutuşan fabrikada felaketin eşiğinden dönüldü

Kumaş dolu fabrikanın baca kısmında başlayan yangın az daha felaket getiriyordu

İSTANBUL - Sultagnazi'de faaliyet gösteren bir kumaş fabrikasının bacasında çıkan yangın, kısa sürede kumaşların üstüne sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle fabrikayı sardı. Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürüldü.

Olay saat 16.45 sıralarında Sultangazi Eski Habibler Mahallesi Galip Esmer Caddesi üzerinde bulunan bir kumaş boyama fabrikasında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kumaş boyama fabrikası ve depo olarak faaliyet gösteren işyerinin baca kısmında başlayan yangın, sıçrayan kıvılcımların kumaşların üzerine düşmesi sonucu büyüdü. Kısa sürede alevlerin sardığı fabrikada, personeller yangın tüpleri ile yangına ilk müdahaleyi yaptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ekipler tarafından söndürülen yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Bacası tutuşan fabrikada felaketin eşiğinden dönüldü
Bacası tutuşan fabrikada felaketin eşiğinden dönüldü
Bacası tutuşan fabrikada felaketin eşiğinden dönüldü
Bacası tutuşan fabrikada felaketin eşiğinden dönüldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Akif Ersoy Ziya Selçuk Mehmet Akif Ersoy Kemal Kılıçdaroğlu Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Müge Anlı Hande Erçel Acun Ilıcalı Pelin Öztekin
Spor Ersun Yanal Cüneyt Çakır Ünal Karaman Halis Özkahya Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Abd
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bacası tutuşan fabrikada felaketin eşiğinden dönüldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.3.2021 19:39:22. #1.14#
title