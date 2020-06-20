Bacağı alçılı öğrenciyi, LGS'ye girdiği okula babası sırtında taşıdı
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Bacağı alçılı öğrenciyi, LGS'ye girdiği okula babası sırtında taşıdı

BURSA'da Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan sınavın iki oturumu da tamamlandı.

Bacağı alçılı öğrenciyi, LGS'ye girdiği okula babası sırtında taşıdı
20.06.2020 13:37 | Son Güncelleme: 20.06.2020 14:02

BURSA'da Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan sınavın iki oturumu da tamamlandı. Kırık nedeniyle bacağı alçılı halde olan Hasan Kutlu'yu, sınava gireceği okula babası sırtında taşıyarak getirdi, sınavdan sonra da yine sırtında eve götürdü.

Bursa'da sabahın ilk saatlerinden itibaren toplam 26 bin öğrenci, aileleriyle birlikte sınava girecekleri okullara gitti. Sosyal mesafe ve maske kuralına uyarak, sınıflara alınan öğrenciler, sözel ve sayısal sınavlarından oluşan 2 oturumu da tamamladı. Sınavların bitmesinin ardından öğrenciler, okullardan çıkarak, evlerinin yolunu tuttu.

EVE, BABASININ SIRTINDA GİTTİ

İznik ilçesinde sınava giren Hasan Kutlu'nun sınavdan günler öncesinde, sol ayağı kırıldı. Kırık nedeniyle Hasan Kutlu'nun bacağının bir bölümü alçıya alındı. Yürümekte güçlük çeken Hasan'ı, babası Ramazan Kutlu'nın sırtında okula getirdi. Ramazan Kutlu, sınav çıkışında da oğlunu sırtına alarak, eve götürdü.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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