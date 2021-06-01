Babasının zincirle bağladığı 6 yaşındaki çocuk, günlerce aç kaldıktan sonra hızlı yemek yerken boğuldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Babasının zincirle bağladığı 6 yaşındaki çocuk, günlerce aç kaldıktan sonra hızlı yemek yerken boğuldu

Babasının zincirle bağladığı 6 yaşındaki çocuk, günlerce aç kaldıktan sonra hızlı yemek yerken boğuldu
Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Dünya

Suriye'nin İdlib kentindeki bir mülteci kampında yaşayan ve kampta gezmemesi için babası tarafından zincirle bağlanan Nahla Osman, acı şekilde can verdi. Küçük kızın uzun süren açlığının ardından baygın halde götürüldüğü hastanede hızlıca yemek yerken boğularak ölmesi, dünya basınında büyük yankı uyandırdı.

15 Mart 2011 yılında başlayan Suriye iç savaşının ardından bölgeden acı dolu hikayeler gelmeye devam ediyor. Suriye'nin İdlib kentinden son gelen haber ise okuyanların yüreklerini dağladı. Annesi Türkiye'ye kaçan ve babasıyla birlikte İdlib'deki bir kampta bulunan 6 yaşındaki Nahla Osman'ın kampta gezmemesi için babası tarafından zincirle bağlandığı belirtildi.

HIZLI YEMEK YERKEN BOĞULARAK ÖLDÜ

New York Times'ta yayınlanan habere göre, bir sığınmacı kampında babasının zincirlediği ve baygın halde götürüldüğü hastanede Nahla Osman açlık nedeniyle çok hızlı yemek yediği için boğularak öldü.

Babasının zincirle bağladığı 6 yaşındaki çocuk, günlerce aç kaldıktan sonra hızlı yemek yerken boğuldu

KARDEŞİNİN ÖLÜMÜNÜ ANLATTI

4 Mayıs günü kampta yaşayanlar küçük kızı baygın halde buldu ve yakındaki Killi köyünün hastanesine yetiştirdi. Talihsiz çocuğun ablasının anlatımına göre, bu sırada çok aç kalan Nahla kendisine verilen yemeği o kadar hızlı yedi ki, boğularak öldü.

Nahla'nın resmi ölüm raporunda ise beslenme yetersizliği çektiği ve ölüm nedeninin boğulma olduğu bilgisi yer aldı.

OLAYIN ARDINDAN GÖZALTINA ALINDI

Yaşananların ardından gözaltına alınan Nahla'nın babası, trajik olay hakkında konuştu.Birkaç hafta içinde serbest bırakıldıktan sonra NYT'ye açıklamalarda bulunan Baba Osman, kızını bazen zincirlediğini kabul etse de ona zarar vermediğini öne sürdü.

Babasının zincirle bağladığı 6 yaşındaki çocuk, günlerce aç kaldıktan sonra hızlı yemek yerken boğuldu

NAHLA'NIN BABASI KONUŞTU: YAPMAK ZORUNDAYDIM

"Evet bazen onu bağlardım, öyle yapmak zorundaydım" diyen baba, altı yaşındaki Nahla'nın giyinik olmadan kampta dolaştığını, komşuların şikayet ettiğini savundu; "Sabahları ve akşamları çadırdan çıkardı. Burada bir tür ormanda yaşıyoruz" dedi. Osman, kötü bir baba olmakla suçlandığına inanamadığını da söyleyerek, "Nahla masum bir melek. Kızıma hiçbir zaman zarar vermem" diye konuştu.

Hastaların gözünü oyarak tedavi ediyorlar! Kara mantar Hindistan'dan sonra Mısır'da da görüldü
Hastaların gözünü oyarak tedavi ediyorlar! Kara mantar Hindistan'dan sonra Mısır'da da görüldü
- Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Haberler.com
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Hasan Polatkan Mustafa Varank Süleyman Soylu İbrahim Aydemir
Magazin Alişan Hadise Hülya Avşar Aslı Bekiroğlu
Spor Nihat Özdemir Roland Garros Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Babasının zincirle bağladığı 6 yaşındaki çocuk, günlerce aç kaldıktan sonra hızlı yemek yerken boğuldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.06.2021 22:04:08. #1.13#

title