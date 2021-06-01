Babasının zincirle bağladığı 6 yaşındaki çocuk, günlerce aç kaldıktan sonra hızlı yemek yerken boğuldu

Suriye'nin İdlib kentindeki bir mülteci kampında yaşayan ve kampta gezmemesi için babası tarafından zincirle bağlanan Nahla Osman, acı şekilde can verdi. Küçük kızın uzun süren açlığının ardından baygın halde götürüldüğü hastanede hızlıca yemek yerken boğularak ölmesi, dünya basınında büyük yankı uyandırdı.

15 Mart 2011 yılında başlayan Suriye iç savaşının ardından bölgeden acı dolu hikayeler gelmeye devam ediyor. Suriye'nin İdlib kentinden son gelen haber ise okuyanların yüreklerini dağladı. Annesi Türkiye'ye kaçan ve babasıyla birlikte İdlib'deki bir kampta bulunan 6 yaşındaki Nahla Osman'ın kampta gezmemesi için babası tarafından zincirle bağlandığı belirtildi.

HIZLI YEMEK YERKEN BOĞULARAK ÖLDÜ

New York Times'ta yayınlanan habere göre, bir sığınmacı kampında babasının zincirlediği ve baygın halde götürüldüğü hastanede Nahla Osman açlık nedeniyle çok hızlı yemek yediği için boğularak öldü.

KARDEŞİNİN ÖLÜMÜNÜ ANLATTI

4 Mayıs günü kampta yaşayanlar küçük kızı baygın halde buldu ve yakındaki Killi köyünün hastanesine yetiştirdi. Talihsiz çocuğun ablasının anlatımına göre, bu sırada çok aç kalan Nahla kendisine verilen yemeği o kadar hızlı yedi ki, boğularak öldü.

Nahla'nın resmi ölüm raporunda ise beslenme yetersizliği çektiği ve ölüm nedeninin boğulma olduğu bilgisi yer aldı.

OLAYIN ARDINDAN GÖZALTINA ALINDI

Yaşananların ardından gözaltına alınan Nahla'nın babası, trajik olay hakkında konuştu.Birkaç hafta içinde serbest bırakıldıktan sonra NYT'ye açıklamalarda bulunan Baba Osman, kızını bazen zincirlediğini kabul etse de ona zarar vermediğini öne sürdü.

NAHLA'NIN BABASI KONUŞTU: YAPMAK ZORUNDAYDIM

"Evet bazen onu bağlardım, öyle yapmak zorundaydım" diyen baba, altı yaşındaki Nahla'nın giyinik olmadan kampta dolaştığını, komşuların şikayet ettiğini savundu; "Sabahları ve akşamları çadırdan çıkardı. Burada bir tür ormanda yaşıyoruz" dedi. Osman, kötü bir baba olmakla suçlandığına inanamadığını da söyleyerek, "Nahla masum bir melek. Kızıma hiçbir zaman zarar vermem" diye konuştu.