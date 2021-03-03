Babasının "Rabbime kurban ettim" diyerek boğazını kestiği çocuğun sağlığı iyiye gidiyor
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Babasının "Rabbime kurban ettim" diyerek boğazını kestiği çocuğun sağlığı iyiye gidiyor

03.03.2021 16:27 | Son Güncelleme: 03.03.2021 16:53

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde babasının ormanlık alanda "Rabbime kurban ettim" diyerek ensesinden bıçakladığı 16 yaşındaki çocuğun sağlık durumu iyiye gidiyor. Öte yandan oğlunun boynu kesen baba Yusuf A., tutuklanarak cezaevine gönderilirken akıl sağlığına ilişkin adli tıp kurumundan rapor alınması için İstanbul'a sevk edildiği öğrenildi.

Geçen hafta sonu Çaycuma ilçesine bağlı Miyesser köyünde Yusuf A., 16 yaşındaki oğlu O.A.'yı ormanlık alana götürüp ensesinden bıçakladı. Oğlunun öldüğünü sanıp olay yerinden ayrılarak polis merkezine giderek teslim oldu. Polis ekiplerine "Oğlumu öldürdüm" diyen Yusuf A. ekiplerce kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Hızlıca belirtilen adrese giden ekipler O.A.'yı ensesinden bıçaklanmış halde buldu. Ambulansla Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırılan O.A., buradaki müdahalelerin ardından Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

"KENDİME KOÇ, RABBİME OĞLUMU KURBAN ETTİM"

Polis otosuyla yeniden olay yerine getirilen Yusuf A., burada ekiplerin sorularına "Oğlumu buraya Rabbime kurban etmeye getirdim. Bildiğim bu. Burayı öylesine seçtim. Olayı sabah planladım. Rabbim böyle uygun gördü bildiğim sadece bu. Bıçağı kasaptan bugün aldım. Kendime koç, Rabbime oğlumu kurban ettim. Uyuşturucu madde falan kullanmıyorum. Rabbim böyle istedi. Ben bir şey bilmiyorum. En doğrusunu Rabbim bilir. Ben öldürdüm diye karakola geldim. Ben öldü biliyorum. O yüzden karakola geldim" dedi.

ZANLI AKIL SAĞLIĞI İÇİN İSTANBUL'A SEVK EDİLDİ

Bıçağı bir kasaptan aldığını ve kendisi için kasaptan koç kesmesini söylediğini oğlunu da kurban ettiğini söyledi. Yusuf A. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Çaycuma Devlet Hastanesi'nin acil servisinde pansuman görevlisi olarak çalışan Yusuf A.'nın akıl sağlığına ilişkin adli tıp kurumundan rapor alınması için İstanbul'a sevk edildiği öğrenildi.

16 YAŞINDAN ÇOCUKTAN GÜZEL HABER GELDİ

Öte yandan BEÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakıma alınan O.A.'nın, müdahalelerin ardından Kulak Buran Boğaz Servisi'ne alındığı öğrenildi. Olayla ilgili adli süreç devam ederken genç çocuğun sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi. İddialara göre Yusuf A.'nın yaklaşık bir senedir dini konulara yoğunluk gösterdiği ve bir cemaate ait olan yere sık sık ziyaret gerçekleştirildiği öne sürüldü. Olayın şokunu yaşayan Yusuf A.'nın yakınları ise böyle bir olayı gerçekleştirebilecek bir insan olmadığını; çocuklarına düşkün olduğu belirtildi.

Babasının 'Rabbime kurban ettim' diyerek boğazını kestiği çocuğun sağlığı iyiye gidiyor
Babasının 'Rabbime kurban ettim' diyerek boğazını kestiği çocuğun sağlığı iyiye gidiyor
Babasının 'Rabbime kurban ettim' diyerek boğazını kestiği çocuğun sağlığı iyiye gidiyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SERTAÇ ÖZDEMİR

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