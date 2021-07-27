Babasının mezarına yerleştirdiği heykel kriz çıkardı! Hitler'e benziyor diye kaldırıldı

Almanya'da babasının mezarına siyah saçları ve bıyıkları olan, futbol takımı formasıyla şortu giyen ve göğsünde 88 numara yer alan bir adamı tasvir eden heykel yerleştiren 51 yaşındaki Oliver E. hayatının şokunu yaşadı. Belediyeye heykelle ilgili çok sayıda şikayet telefonu gelirken, heykelin Adolf Hitler'e benzediğini savunanlar bir an önce kaldırılmasını istedi. Oliver E.'nin avukatı, "Babası bir Nazi değil, bir futbol kulübü için 30 yıl boyunca biletçi olarak çalışan biri" dedi.

Almanya'nın Weil im Schönbuch bölgesinde yaşayan 51 yaşındaki Oliver E., 2013 yılında hayatını kaybeden babası Ewald'ın mezarına bir heykel yaptırmak istedi.

HEYKELİN KALDIRILMASI İSTENDİ

Tahtadan yapılan heykel bu ayın başında mezarlığa yerleştirildi. Ancak kısa bir süre sonra heykelle ilgili Belediye Başkanı Wolfgang Lahl'a şikayet telefonları yağmaya başladı. Heykelin Adolf Hitler'e benzediğini savunanlar kaldırılmasını istedi.

"30 YIL FUTBOL KULÜBÜ İÇİN ÇALIŞTI"

Sözcü'nün haberine göre, siyah saçları ve bıyıkları olan heykel, futbol takımı forması ile şortu giyen ve göğsünde 88 numara yer alan bir adamı tasvir ediyor. 88 numarasının Hitler selamını sembolize ettiği öne sürülürken, heykelle ilgili soruşturma başlatıldı. Belediye soruşturma süresince heykeli mezarlıktan kaldırdı.

Bild gazetesine açıklamalarda bulunan Oliver E.'nin avukatı, müvekkilinin Nazi sembolleri kullandığı iddialarını reddetti. Avukat, "Bay E. bir Nazi değil. Babası bir futbol kulübü için 30 yıl boyunca biletçi olarak çalıştı. 88 numarası babasının oturduğu evin cadde numarasını temsil ediyor" ifadelerini kullandı.