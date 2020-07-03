Babasının İzmir'e gittiğini öğrenince, yön tabelasına çıkıp, intihara kalkıştı DİYARBAKIR'da epilepsi hastası S.E. (20), babasının İzmir'e çalışmaya gittiğini öğrenince cadde üzerindeki yön tabelasına çıkarak intihara kalkıştı.

DİYARBAKIR'da epilepsi hastası S.E. (20), babasının İzmir'e çalışmaya gittiğini öğrenince cadde üzerindeki yön tabelasına çıkarak intihara kalkıştı. Polisin ikna çabalarıyla eyleminden vazgeçen S.E., itfaiye merdiveniyle tabeladan indirildi.

Olay, Kayapınar ilçesi Şanlıurfa Bulvarı Kayapınar Caddesi'nde meydana geldi. Epilepsi hastası olduğu öğrenilen S.E., sabah saatlerinde annesinden, babasının çalışmak için İzmir'e gittiğini öğrendi. Bunun üzerine S.E., evden çıkıp, cadde üzerinde bulunan yön tabelasına çıkarak, intihara kalkıştı.İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yol trafiğe kapatılırken, itfaiye ekipleri hava yastığı açarak bekledi. Polis ekipleri uzun süren ikna çabaları sonucunda S.E.'yi intihardan vazgeçirdi. İtfaiye merdiveniyle tabeladan indirildikten sonra baygınlık geçiren S.E.'ye, sağlık ekipleri müdahale etti. Olay yerine gelen annesi de S.E.'ye sarılarak teselli etti. S.E., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Kaynak: DHA