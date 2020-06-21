Babasının elini öptü tüm babaların gününü kutladı
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Babasının elini öptü tüm babaların gününü kutladı

Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, Babalar Gününde babası Nedim Öküzcüoğlu'nu evinde ziyaret ederek Babalar Gününü kutladı.

Babasının elini öptü tüm babaların gününü kutladı
21.06.2020 10:53 | Son Güncelleme: 21.06.2020 11:26

Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, Babalar Gününde babası Nedim Öküzcüoğlu'nu evinde ziyaret ederek Babalar Gününü kutladı. Başkan Öküzcüoğlu babasının elini öptükten sonra tüm babaların babaların gününü kutladı.

Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, babası Nedim Öküzcüoğlu'nun elini öperek Babalar Gününü kutladı. Babanın önemine vurgu yapan Başkan Öküzcüoğlu, "Babalarımız toplumdaki sevgi, saygı, hoşgörü, dayanışma ve adalet gibi üstün değerlere dayanan güçlü aile yapısının temel direğidir. Aile değerlerimizin korunması ve bu değerlerin kuşaktan kuşağa aktarılmasında belirleyici rolleri vardır. Ailesi için her türlü fedakarlığı üstlenen, her türlü çileye göğüs geren, ailesinin mutluluğunu kendi mutluluğu sayan babalar, çocuklarını geleceğe güvenle hazırlamak için özveriyle çaba harcamaktadır. Bu üstün nitelikler için emek sarf eden tüm babaların Babalar Gününü kutluyor, kendilerine aileleriyle birlikte sağlıklı, mutlu, huzurlu bir hayat diliyorum." diyerek tüm babaların günlerini kutladı. - MANİSA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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