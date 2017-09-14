Babasının Düğün Hediyesi 50 Yıllık Evi Kül Oldu

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde bir evde başladıktan sonra ormana sıçrayan yangında, babasının yarım asır önce Ali Topal'a (72) evlenirken düğün hediyesi olarak aldığı ev, küle döndü.



İlçeye bağlı Karapınar Mahallesi'nde 12 Eylül'de çıkan yangında, yaklaşık 100 hektarlık ormanlık alan ile 10 ev zarar gördü.



Bu evlerden birinin sahibi olan Ali Topal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, evin kendisi için maddi değerinden çok manevi açıdan önemli olduğunu belirterek, hatıralarla dolu 50 yıllık bir yaşanmışlığın yangında yok olup gittiğini söyledi.



İki çocuğunun bu evde büyüdüğünü ve eşiyle en güzel yıllarının burada geçtiğini dile getiren Topal, şunları kaydetti:



"Bu ev babamdan kalmaydı bana, yaklaşık 50 yıllık. Babam bana evlendiğim zaman damat olduğum için vermişti. Evlendiğim zaman bu eve girdim ben. Bir kıvılcımla yandı gitti evim. Ben Balıkesir merkezdeydim yangın başladığında. Burada değildim geldiğimde zaten yanmıştı. Hiçbir eşyayı kurtaramadık. Eşimle burada yaşıyordum. Çocuklarım ve torunlarımla bayramda, hafta sonlarında bu evde buluşuyorduk. Yangın sırasında kimse yoktu. Ne diyeyim mala geldi çok şükür cana gelmedi."



Bazı dönemler yaşamlarını şehirde sürdürdüklerini ifade eden Topal, "Evin bu halini gördüğümde yüreğim cız ediyor." dedi.



İki katlı klasik köy evinin alevlere teslim olmasına çok üzüldüğünü dile getiren Topal, "Şimdi gördüğünüz gibi yanmış, yıkılmış, sağlam duvar kalmamış. Sadece yatağın demiri kalmış. Salon çökmüş. Hasar tespit için gelip bakmışlar ben yokken. Tutanak tutmuşlar şimdi onlarla konuşacağım. Yenisini mi yaparlar eskisi gibi bir ev mi olur, hiç bilmiyorum. Zor durumda kaldık yandı, hiç bir şey kalmadı." dedi.



Hatıralarla dolu evini bir süre gezdikten sonra bölgeden ayrılan Topal, Balıkesir'deki çocuklarının yanına gitti.