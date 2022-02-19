Babasının cinayeti üzerine yıktığı kız çocuğu savcılığa mektup yazınca serbest kalmış

BURSA'da, geçen yıl mayıs ayında 'yüksek sesle müzik dinleme' kavgasında Zeki Özezen'i (30) tabancayla vurularak öldürülmesi olayında 14 yaşındaki kız çocuğu Ç.D. tutuklandı. 4 gün tutuklu kalan Ç.D.'nin, Cumhuriyet Savcılığı'na mektup yazıp, "Cezaevinde oyun parkı olduğunu ve burada oynayabileceğimi söyleyip suçu üstlenmemi istediler" deyince serbest kaldığı ve babası Kıral Dalkıran'ın (33) tutuklandığı ortaya çıktı.

Olay, geçen yıl mayıs ayında, Mustafakemalpaşa ilçesinde meydana geldi. Zeki Özezen yüksek sesle müzik dinleyen komşusu Kıral Dalkıran'ı sesi kısması için uyardı. İkili arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada tabancayla vurularak yaralanan Zeki Özezen, kaldırıldığı ilçe devlet hastanesinde yaşamını yitirdi. Kaçan Kıral Dalkıran, polis tarafından yakalandı. Dalkıran ifadesinde, Özezen'i kızı Ç.D.'nin vurduğunu söyledi. Gözaltına alınan Ç.D. tutuklandı, babası ise serbest bırakıldı.

Mahkeme heyeti, duruşmayı eksik evrakların beklenmesi için ertelerken, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.