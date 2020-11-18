Babasının cenaze törenine katılmayan Burak Deniz'den pes dedirten açıklama: Zamansal açıdan gidemedim
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Babasının cenaze törenine katılmayan Burak Deniz'den pes dedirten açıklama: Zamansal açıdan gidemedim

18.11.2020 11:39 | Son Güncelleme: 18.11.2020 11:53

Geçtiğimiz hafta hayatını kaybeden babası Teoman Deniz'in cenaze törenine katılmayan oyuncu Burak Deniz, "Zamandan dolayı yetişemedim. Aramızda problem yoktu" diyerek herkesi şaşkına çevirdi.

Rol aldığı dizi ve filmlerdeki başarısıyla adından sıkça söz ettiren oyuncu Burak Deniz'in babası Teoman Deniz, geçirdiği kalp krizi sonrası kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Önceki gün Nişantaşı'ndaki spor salonundan çıkarken objektiflere yakalanan Burak Deniz, babasının cenaze törenine neden katılmadığını açıkladı.

"ZAMANSAL AÇIDAN CENAZEYE KATILAMADIM"

Habertürk'te yer alan habere göre, ayaküstü basın mensuplarıyla sohbet eden Deniz, babasının cenazesine neden katılmadığına şu sözlerle açıklık getirdi: "Sadece zamansal açıdan yetişemedim sonrasında vedalaştık öyle yazıldığı gibi babamla bir problemim yoktu."

"SETLERDE ÖNLEMLER ALINIYOR"

Burak Deniz ayrıca setlerdeki ortamı güvenli bulup bulmadığı sorusuna ise, "Olabildiğince önlemler alınıyor. Setlerdeki önlemlere güvenmek zorundayız herkes kadar bu sektörün de böyle ilerlemesi gerekiyor o yüzden hayatın akışına göre ilerlemeliyiz" cevabını verdi.

Babasının cenaze törenine katılmayan Burak Deniz'den pes dedirten açıklama: Zamansal açıdan gidemedim
Babasının cenaze törenine katılmayan Burak Deniz'den pes dedirten açıklama: Zamansal açıdan gidemedim

İlgili Haberler

Oyuncu Burak Deniz'in babası hayatını kaybetti
Oyuncu Burak Deniz'in babası hayatını kaybetti
Haber Yorumları (2)
YTTYY: ÇOK TATLI BİR ADAM AMA
Cevap Yaz Yayından Kaldır
EMOX: tipe kılığa bır bak ya bundan vatana millete ne fayda gelir.
Cevap Yaz Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Cevdet Yılmaz Nikol Paşinyan Fahrettin Koca Süleyman Soylu
Magazin Sibel Can Öykü Karayel Funda Eryiğit Aydemir Akbaş
Spor Fatih Terim Ersun Yanal Sergio Perez Lance Stroll Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kaza Medya Kasım Kabine
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Babasının cenaze törenine katılmayan Burak Deniz'den pes dedirten açıklama: Zamansal açıdan gidemedim - Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.11.2020 12:02:10. #1.14#
title