Babasının silahıyla intihar eden 15 yaşındaki Melisa'nın son tweeti kan dondurdu: Tetiği çektim
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Babasının silahıyla intihar eden 15 yaşındaki Melisa'nın son tweeti kan dondurdu: Tetiği çektim

Emekli astsubay babasının beylik tabancasını başına ateşleyerek intihar eden 15 yaşındaki Melisa, sosyal medyadan son olarak "Tetiği çektim" paylaşımı yaptı.

05.09.2020 12:56 | Son Güncelleme: 05.09.2020 14:58

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, Buse Melisa K. (15), emekli astsubay babasının beylik tabancasını başına ateşleyerek, intihar etti. Twitter'dan daha önce yaptığı paylaşımlarda babasından baskı gördüğünü yazan Buse Melisa K., son tweet'inde de "Tetiği çektim" ifadesini kullandı.

Hürriyet Mahallesi Şehit Özpolat Caddesi'ndeki intihar olayı saat 02.00 sıralarında yaşandı. Buse Melisa K., emekli astsubay babası Özay K.'nin beylik tabancasını başına ateşledi. Silah sesine uyananların ağır yaralı halde bulduğu Buse Melisa K., ambulansla kaldırıldığı Ödemiş Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Buse Melisa K.'nin cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İNTİHARDAN ÖNCE BABASIYLA TARTIŞMIŞ

Buse Melisa K.'nin intihardan önce babası Özay K. ile tartıştığı öğrenildi. Baba Özay K.'nin, olaydan sonra emniyete götürülerek, ifadesinin alındığı öğrenildi.

SON PAYLAŞIMI "TETİĞİ ÇEKTİM" OLDU

Sosyal medya hesabından babasından 'ölmesi' yönünde baskı gördüğünü yazan Buse Melisa P., son olarak "Tetiği çektim" paylaşımı yaptı.

Babasının silahıyla intihar eden 15 yaşındaki Melisa'nın son tweeti kan dondurdu: Tetiği çektim

Kaynak: DHA

Haber Yorumları (16)
EL MÜCAHİDÜL FİLLAH ALLAH CC.YOLUNUN FEDAİSİ: YOONGİ''''Güney Koreli bir''''rapçi''''melun, iblisin-şeytanın teki. Böyle bir kızı olan babaya Yüce Yaratan yardım etsin!Benim vatan evladım emekli Ast. kardeşime Yüce Yaradan sabır versin ve yardımcısı olsun. Bu kız ile baş edilir mi. Hep YOONGİ ile iletişimde. Hep onun dediğini yapıyor babayı hiç sallamıyor. Beşerin derdine dermandır KUR AN, KUR AN sız canavardan beterdir insan. Allah a CC. dayan saye sarıl. Hikmete Ram ol. Yol budur bilmiyorum başka çıkar yol. İnsan üç beş damla kan ırmak üç
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EL MÜCAHİDÜL FİLLAH ALLAH CC.YOLUNUN FEDAİSİ: YOONGİ''''Güney Koreli bir''''rapçi''''melun, iblisin-şeytanın teki. Böyle bir kızı olan babaya Yüce Yaratan yardım etsin!Benim vatan evladım emekli Ast. kardeşime Yüce Yaradan sabır versin ve yardımcısı olsun. Bu kız ile baş edilir mi. Hep YOONGİ ile iletişimde. Hep onun dediğini yapıyor babayı hiç sallamıyor. Beşerin derdine dermandır KUR AN, KUR AN sız canavardan beterdir insan. Allah a CC. dayan saye sarıl. Hikmete Ram ol. Yol budur bilmiyorum başka çıkar yol. İnsan üç beş damla kan ırmak üç
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SONER: Burda babaya her türlü hakareti edenler bilginizin olmadığı bir konuda fikriniz nasıl oluyor ?Yanlızca yazılanlarla ateş püskürüyorsunuz birde babayı dinleyelim bakalım o ne diyecek hiç bir anne baba evladının kötü olmasını istemez milyonda bir lanet anne babalar çıkar her akşam spor yapmak için bir parka gidiyorum uzun bir yürüyüş alanı var burda babaya veryansın edenler gelip orda bu yaştaki kızların neler yaptığını görsünler çünkü öyle bir devirdeyizki kızlar erkeklerden daha edepsiz .
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