Para için babasını öldüren evlat, kendisini 3. kattan aşağı bıraktı
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Para için babasını öldüren evlat, kendisini 3. kattan aşağı bıraktı

23.09.2020 10:51 | Son Güncelleme: 23.09.2020 11:07
Para için babasını öldüren evlat, kendisini 3. kattan aşağı bıraktı

Hatay'da bir şahıs, para istediği babasından olumsuz cevap alınca bıçağa sarıldı. Babasını bıçaklayarak öldüren evlat, daha sonra 3. kattan atlayarak ağır yaralandı.

Hatay'ın Payas ilçesinde bir kişi, kendisine para vermeyen babasını öldürdükten sonra 3. kattan atlayarak ağır yaralandı.

PARA VERMEYİNCE BABASINI ÖLDÜRDÜ

Alınan bilgiye göre, gece 03.00 sıralarında Fatih Mahallesi Fahrettin Altay Caddesi üzerindeki evde meydana gelen olayda, Yunus K. (28) babası Cezayir K.'den (62) para istedi. Para vermek istemeyen baba ile oğlu arasında tartışma çıktı. İddiaya göre, tartışmanın büyümesi üzerine Yunus K., eline geçirdiği bıçak ile babasını ağır yaraladı. Olay yerine çağrılan ambulans ile Dörtyol Devlet Hastanesine kaldırılan Cezayir K. yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

3. KATTAN AŞAĞI ATLADI

Olaydan sonra 3. kattaki evlerinden atlayarak ölmek isteyen Yunus K. de ağır yaralı olarak İskenderun Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yunus K'nin hayati tehlikesinin devam ettiği, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.9.2020 11:07:40. #1.14#
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