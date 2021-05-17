Babasını öldürmüştü, adliyeye sevk edildi
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Babasını öldürmüştü, adliyeye sevk edildi

Babasını öldürmüştü, adliyeye sevk edildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde tartıştığı babasını bıçakla öldürdüğü iddia edilen şüpheli emniyetteki sorgusunun ardından tutuklanma talebiyle adliyeye sevk edildi.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde tartıştığı babasını bıçakla öldürdüğü iddia edilen şüpheli emniyetteki sorgusunun ardından tutuklanma talebiyle adliyeye sevk edildi. M.Ş. emniyetteki sorgusunda babasının alkollü olarak eve geldiğini ve hem annesine hem de kendisine bıçakla saldırdığı sırada boğuştuklarını ve kazayla babasını öldürdüğünü anlattı.

Olay, Manisa'nın Turgutlu ilçesine bağlı Acarlar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 19 yaşında ki M.Ş., babası İbrahim Ş. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle iddiaya göre baba İbrahim Ş., eşi A.Ş. ve oğlu M.Ş.'ye mutfaktan aldığı bıçak ile saldırdı.

Babası İbrahim Ş.'nin elindeki bıçağı alan M.Ş., boğuşma esnasında babasının göğsüne sapladı. Olay yerinde hayatını kaybeden baba İbrahim Şenpınar'ın İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderilirken polis ekipleri konuyla ilgili çok yönlü soruşturma başlattı. Yaşanan olayın ardından cep telefonunu kapatarak evden ayrılan M.Ş.'nin dayısının yanına gittiği tespit edildi. Polis ekipleri tarafından dayısının evinden gözaltına alınan M.Ş., emniyete götürüldü. M.Ş., buradaki sorgusunda babası İbrahim Ş.'yi kazayla öldürdüğünü ve boğuşma sırasında kendisini korumak istediğini söyledi. Babası İbrahim Ş.'nin alkollü olarak eve geldiğini ve kendisini darp ettikten sonra bıçakla hem kendisine hem de annesine saldırdığını M.Ş., emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

M.Ş.'nin adliyedeki işlemleri devam ederken olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. - MANİSA

Babasını öldürmüştü, adliyeye sevk edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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