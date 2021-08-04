Babasını öldüren 15 yaşındaki kızın ilk ifadesi: Geçen yıl kafama koymuştum, pişman değilim

Kayseri'de sağlık memuru babası Cuma Ali Ceylan'ı bıçaklayarak öldüren 15 yaşındaki C.C.'nin savcılıkta verdiği ifadesi kan dondurdu. Baba katili kız pişman olmadığını söylerken, "Sürekli telefonuma bakarak, bana baskı kuruyordu. Bu nedenle babamı öldürmeyi geçen yıl kafama koymuştum ama icraata geçirememiştim. Kendisini sevmediğim için bıçaklayarak öldürdüm" ifadelerini kullandı.

Önceki gün saat 04.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Saffet Arıkan Bedük Caddesi'nde meydana gelen olayda Sağlık memuru Cuma Ali Ceylan ile hemşire eşi Emel Ceylan henüz bilinmeyen nedenle tartıştı.

UYUDUĞU SIRADA BIÇAKLADI

Çift tartıştıktan sonra ayrı odalarda uyudu. Çiftin kızları C.C., gece yarısından sonra kalkıp, mutfaktan bıçağı alıp, babasının kaldığı odaya girdi. C.C., uyuyan babasını bıçaklamaya başladı. Uyanan Cuma Ali Ceylan ile kızı C.C. arasında arbede yaşandı. Vücuduna 9 bıçak darbesi alan Ceylan kanlar içinde yere yığıldı.

KOMŞULARI ÇIĞLIK SESLERİNİ DUYDU

Çığlık seslerini duyan komşularının ihbarıyla eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri, Cuma Ali Ceylan'ın öldüğünü belirlerken, C. C. ise polis tarafından suç aletiyle birlikte gözaltına alındı. Anne Emel Ceylan da ifadesi için emniyete götürüldü.

TUTUKLANDI

C. C., emniyetteki ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Cuma Ali Ceylan'ın cenazesi Kayseri Devlet Hastanesi'nde yapılan otopsinin ardından Pınarbaşı ilçesi Şabanlı Mahallesi'nde toprağa verildi.

"GEÇEN YIL KAFAMA KOYMUŞTUM, PİŞMAN DEĞİLİM"

C. C.'nin savcılıkta verdiği ifade ortaya çıktı. C.C. ifadesinde, "Sürekli telefonuma bakarak, bana baskı kuruyordu. Bu nedenle babamı öldürmeyi geçen yıl kafama koymuştum ama icraata geçiremedim. Kendisini sevmediğim için bıçaklayarak öldürdüm. Olay sonrası babamın kanı kıyafetlerime bulaştı. Odama geçerek, üzerimi değiştirdim. Bu sırada polisler geldi. Babamı öldürdüğüm için pişman değilim" dediği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı