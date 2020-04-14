Babasını gözleme ile zehirleyen Betül, ifadesinde sevgilisini suçladı
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Sezgin Kahraman, Polis, Didim, Güncel

Babasını gözleme ile zehirleyen Betül, ifadesinde sevgilisini suçladı

Aydın'ın Didim ilçesinde, hayır yemeği denilerek verilen zehirli gözlemeyle babası Ali Karateke'nin ölümüne, ağabeyi Birol Karateke'nin de hastanelik olmasına neden olduğu belirtilen Betül Karabulut'un emniyetteki ifadesi ortaya çıktı. Betül, fikri aklına sevgilisi Sezgin Kahraman'ın soktuğunu söyledi.

14.04.2020 17:59 | Son Güncelleme: 14.04.2020 18:58

Babasını zehirli gözlemeyle öldüren Betül Karabulut'un ifadesi ortaya çıktı. Katil zanlısı Betük Karateke ifadesinde fikri aklına sevgilisinin soktuğunu söyleyen Betül Karabulut'un, "Bana, babam ve ağabeyimin ölmesi halinde tüm mirasın bize kalacağını söyledi. İkna oldum. Babam gözlemeyi çok seviyordu. Bu nedenle gözlemelere böcek ilacı koyup, gönderdik" dedi.

BABANIN ANİ ÖLÜMÜNÜ POLİS ŞÜPHELİ BULDU

Efeler Mahallesi'nde yaşayan Ali Karateke ile aynı evi paylaştığı oğlu Birol Karateke, 3 Nisan'da, evde rahatsızlandı. Didim Devlet Hastanesi'ne kaldırılan baba-oğula zehirlenme teşhisi konuldu. Tedavilerinin ardından baba ve oğlu taburcu edildi. Ancak evde tekrar rahatsızlanan Ali Karateke, yaşamını yitirdi. Karateke'nin ölümünü şüpheli bulan polis, inceleme başlattı. Polis ekipleri ilk olarak, Birol Karateke'nin ifadesine başvurdu. Oğul Karateke'nin evlerine hayır amacıyla getirilen gözlemeden yiyerek zehirlendiklerini söylemesi üzerine polis, soruşturmayı derinleştirdi.

SORUŞTURMA SONRASI 3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Ekipler, gözlemeyi dağıtan kişiyi tespit etmek için çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Görüntülerden gözlemeleri bir taksicinin getirdiği belirlendi. Plakadan yola çıkan polis, gözlemeleri getiren taksiciyi Nazilli ilçesinde buldu. Taksici ifadesinde gözlemeleri 'hayır' için dağıtması amacıyla veren kişinin Betül K. ve Sezgin K.'nin ortak arkadaşı İ.Y. (31) olduğunu söyledi. İ.Y., geçen 11 Nisan'da gözaltına alındı. İ.Y. ifadesinde planı, Ali Karateke'nin eşinden ayrı yaşayan kızı Betül Karabulut'un sevgilisi olduğunu ileri sürdüğü Sezgin Kahraman ile yapıp, böcek ilaçlı gözlemeleri gönderdiklerini itiraf etti. Bunun üzerine polis, aynı gün Betül Karabulut'un ve Sezgin Kahraman'ı da gözaltına aldı. 3 kişi, emniyete getirildi. Dün adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

SEVGİLİSİNİ SUÇLADI

Betül Karabulut'un emniyetteki ifadesinde, olayı erkek arkadaşı Sezgin Kahraman'ın planladığını belirtip, "Bana, babam ve ağabeyimin ölmesi halinde tüm mirasın bize kalacağını söyledi. İkna oldum. Babam gözlemeyi çok seviyordu. Bu nedenle gözlemelere böcek ilacı koyup, gönderdik" dediği öğrenildi. Betül Karabulut'un, ifadesinin devamında ise şunları söyledi: "Babamın ve kardeşimin, ilk yapılan tavuklu pilav hayrını kabul etmelerinin ardından planımızı hayata geçirmeye karar verdik. Sevgilim Sezgin Kahraman ve arkadaşımız İ.Y. ile 2 Nisan'da Nazilli'den ticari taksi ile Didim'e geldik. Arabanın içerisinde İ.Y.'ye gözlemeyi verdim. Gözlemenin içerisine Sezgin Kahraman ile böcek öldürmek için kullanılan tarım ilacı koyduk. Hayır yapıldığını bildiren İ.Y., gözlemeyi babama vererek apartmandan ayrıldı."Cinayeti sevgilisi Sezgin Kahraman'ın aklına soktuğunu ve planladığını söyleyen Betül Karabulut'un, "Benim aklımda kesinlikle böyle bir düşünce yoktu. Bir gün yemek masasında Sezgin bana 'Babanla ağabeyin ölürse arsa, ev, araç mirası sana kalır' dedi. Babam gözleme sevdiği için gözleme yaptık" dediği belirtildi.

"TÜKÜRMESEYDİM ÖLMÜŞTÜM"

Kız kardeşinin zehirli gözlemesinden bir parça yediği için çok fazla etkilenmeyen ağabey Birol Karateke ise miras için kız kardeşi tarafından babasının öldürülmesinin çok acı olduğunu belirterek, şöyle dedi: "Babam eve komşularımız tarafından hayır olarak gözleme geldiğini söyledi ve masaya oturduk. Babam yemeye başladı. Ancak ben bir kez ısırdım ve ağzıma acılık geldi. Lavaboya giderek tükürdüm ama bir parça mideme gitti. Tükürmeseydim ben de ölmüştüm."

Babasını gözleme ile zehirleyen Betül, ifadesinde sevgilisini suçladı

Kaynak: DHA

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